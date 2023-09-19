Ахтем Сеитаблаев поделился редкими кадрами с новой девушкой (фото)

Режиссер крымскотатарского происхождения предстал на всех снимках в военной форме, ведь сейчас защищает Украину от врага.

50-летний украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал редкие кадры со своей новой возлюбленной Марьяной Дмитриевой. Снимками он поделился в Instagram с более чем 68 тысячами подписчиков.

Режиссер крымскотатарского происхождения показал, как проводит время вместе с избранницей в перерывах между службой в ВСУ. Кадры, которыми пара поделилась одновременно на своих страницах, они оставили без подписи. При этом аккаунт Марьяны Дмитриевой закрыт.

На всех фото Ахтем Сеитаблаев предстал в военной форме, а его возлюбленная продемонстрировала несколько патриотических образов — пиджак с вышитым украинским флагом, свитшот с трезубцем.

О своих новых отношениях режиссер и актер впервые заявил в июне 2023 года. Он вместе с возлюбленной появился на премьере фильма "Рашизм. История болезни". При этом они стараются держать подробности личной жизни подальше от внимания публики.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram

Отметим, до встречи с Марьяной Дмитриевой Ахтем Сеитаблаев более 10 лет был в браке с продюсером Иванной Дядюрой. Они развелись в 2021 году. В союзе родилась дочь Сафие.

А от прошлых отношений у Сеитаблаева подрастает сын Селим и дочь Назлы. В начале 2023 года режиссер впервые стал дедушкой.

"Моя дочь и ее муж родили маленькую очаровательную дочь, а мне внучку)! Теперь официально -Дед-Hart-baba. Люблю вас мои родные, береги вас ВСЕВИШНИЙ🙏", — написал тогда украинский защитник.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы

Напомним, Ахтем Сеитаблаев показал видео разрушенной Бородянки в апреле 2022 года.