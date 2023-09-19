Шер хочет возобновить отношения с младшим на 40 лет рэпером (фото)

Шер и Александр Эдвардс встречались около полугода, однако весной 2023 разошлись.

77-летняя американская певица Шер хочет возобновить роман с 37-летним рэпером Александром Эдвардсом. Об этом пишет Us Weekly.

Пара, которая разошлась весной 2023 после полугода отношений, хочет дать второй шанс своей истории.

"Они поддерживали связь, хотя несколько месяцев назад прервали отношения", — рассказывает инсайдер. "Они достигли момента, когда хотят попробовать еще раз. Они еще официально не вместе, но им снова нравится проводить время вместе и они делают друг друга счастливыми".

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Слухи о примирении пары распространились после того, как их заметили, когда они держались за руки во время прогулки в Беверли-Хиллз в пятницу, 15 сентября. Пара, которая была одета во все черное, была сфотографирована во время выхода из ресторана Funke с певцом J Balvin и его девушкой, моделью Валентиной Феррер.

Шер и Александр Эдвардс

"Связь между ними была настоящей, и они действительно заботились друг о друге", — добавляет инсайдер. "AЭ (Александр Эдвардс, — ред.) даже познакомил своего сына Слеша с Шер, и он часто ходил к ее дому в Малибу, чтобы поиграть".

Шер и Эдвардс впервые вызвали слухи о романе в ноябре 2022 года после того, как их заметили, когда пара держалась за руки. Хотя некоторые критики поставили под сомнение 40-летнюю разницу в возрасте пары, инсайдер рассказал, что Шер это не беспокоило.

Новый 2023 год Шер и Александр Эдвардс встретили вместе Фото: Twitter Cher

Напомним, Шер призналась, что спасла медведицу Машу из украинского зоопарка.

Также Фокус писал о том, как 77-летняя Шер воспринимает свой возраст.