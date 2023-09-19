Тарас Цимбалюк показал фото с возлюбленной "для семейного архива"

Популярный актер дождался свою девушку после длительной разлуки.

33-летний украинский актер Тарас Цимбалюк поделился новыми кадрами с возлюбленной, бизнес-леди Светланой Готочкиной. Снимки звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал в Instagram со 157 тысячами подписчиков.

Долгое время ресторатор была за границей, а накануне вернулась в Киев. В этой связи исполнитель роли Карпа Кайдаша поделился новыми фото с девушкой, на которых они улыбчиво позировали в постели.

"Моя приехала", — прокомментировал карусель новых фото с возлюбленной актер.

Светлана позировала в белом топе и с патчами на лице.

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Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина

"А говорил, что фото для семейного архива", — оставила комментарий Светлана. А актер ответил, что он считает подписчиков своей семьей.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина

Об отношениях пары стало известно в конце 2022. Летом того же года Цимбалюк развелся с визажисткой Тиной Антоненко спустя год после свадьбы.

Актер известен по многим украинским картинам, среди которых "Черный ворон", "Крепостная", "СуперКопы", "Поймать Кайдаша" и другие.

Напомним, Тарасу Цимбалюку сломали нос во время съемок в январе 2021 года.