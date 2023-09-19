Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя ради рекламы доставки

Звезда "Гарри Поттера" вспомнил свои счастливые времена в Хогвартсе в новой рекламе, но в финале ролика оказался в наручниках.

Том Фелтон попал за решетку из-за ностальгии по старым временам в Хогвартсе. По крайней мере, так происходит в новом рекламном ролике актера Uber Eats. Но ролик актера, который наиболее позитивно из своих коллег высказывается о съемках в фильмах о Гарри Поттере, получился забавным. Об этом пишет Independent.

Выпускник "Гарри Поттера" снимается в новой видеорекламе компании по доставке еды в рамках кампании "Получите почти все". В ролике Том Фелтон живет в пригороде и с ностальгией вспоминает то время, когда он был Драко Малфоем, глядя на портрет своего задумчивого прежнего "я".

Том Фелтон в рекламном ролике

Он рискует и заказывает в доставке "магию", получая волшебную палочку. Его сосед Джим, убирающий кучу листьев, просит заставить исчезнуть мусор, Фелтон взмахивает палочкой, но вместо листьев исчезает сам сосед.

Соседи Фелтона организовывают поисковую группу, а сам Драко Малфой вынужден скрываться. Он быстро становится главным подозреваемым, поскольку новостные телеканалы сообщают, что Фелтона разыскивает полиция "за магию".

Реклама заканчивается тем, что Фелтон арестован, а слоган сообщает, что "магии нет", а вот мороженое "Ледяная магия" есть, и его то и должен был получить Фелтон, как показывает альтернативная концовка.

Ранее в рекламных кампаниях бренда снимались Пэрис Хилтон и члены знаменитой семьи зоологов Ирвингов.

Недавно Фелтон поделился многими подробностями закулисной жизни популярной франшизы о Гарри Поттере в своих новых мемуарах "За пределами палочки: Магия и хаос взросления волшебника", опубликованных в октябре 2022 года. Актер играл Драко Малфоя во всех частях, начиная с фильма "Гарри Поттер и философский камень" и заканчивая "Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2".

Фелтон рассказал, что Руперт Гринт был оштрафован на 2500 фунтов за смех во время съемок, а Алан Рикман однажды отругал его, когда он наступил на плащ Снейпа.

Однако ранее он признал, что играя своего "злого" персонажа Драко Малфоя, он надеялся, что это обеспечит ему успех у противоположного пола, но девочки в школе его невзлюбили.

Впрочем, в мемуарах он также признался, что был влюблен в Эмму Уотсон. Том и Эмма дружат до сих пор.