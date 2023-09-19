Звезда "Довбуша" Сергей Стрельников рассказал, почему он до сих пор не в ВСУ (видео)

После российского вторжения Сергей Стрельников сознательно отправил в корзину 80% своей карьеры.

43-летний украинский актер Сергей Стрельников, имя которого у всех на слуху после выхода на большие экраны исторического фильма Леся Санина "Довбуш" о повстанческом движении карпатских опришков во главе с Олексой Довбушем в XVIII веке, дал интервью журналистке и телеведущей Алине Доротюк. В нем, среди прочего, Сергей рассказал о том, как его дважды не взяли в ВСУ. По его словам, он ходил в военкоматы в Ивано-Франковске и Киеве, но и там, и там его развернули и не дали повестку.

С самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Стрельников был волонтерам и помогал украинской армии.

В апреле 2022 года он пошел в военкомат в Ивано-Франковске. В тот период команда "Довбуша" работала в этом городе над последними деталями картины.

Сергей Стрельников скурпулезно готовился к роли Довбуша

"Я пошел туда, два дня стоял в очереди. Попал, сдал документы, стал вроде бы на учет. А потом как-то они, я не знаю, почему, или узнали, или их моя медицинская история смутила. У меня проблемы с почками, пять операций на почках с обеих сторон… Мне сказали, что посмотрели…, "Сергей Александрович, заберите назад свои документы и езжайте туда, где вы прописаны". Прописан я был в Ровенской области, где живет моя мама, Здобицкий район".

Актер продолжил, что к месту прописки он не доехал по "некоторым причинам".

"Потом у меня появилась работа по фонду, потом работа, потом на меня снова нахлынуло. Я пошел в военкомат уже здесь, в Киеве. Меня тоже развернули, и как-то до сих пор пока что повестка мне еще не пришла. И я не исключаю той вероятности, что я окажусь там", – рассказал он, добавив, что это заставляет еще больше внимания уделять физической форме и тренировкам, чтобы в случае чего быть готовым.

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Сергей Стрельников начал свою карьеру актера в начел 2000-ых и много снимался в украинско-российских и российских проектах. На его счету роли в сериалах "День рождения буржуя 2", "Бездельники", "Европейский конвой", "Ангел-хранитель", "Бедная Настя", "Девять жизней Нестора Махно", "Возвращение Мухтара 2" и "Возвращение Мухтара 3", "Дьявол из Орли. Ангел из Орли" "Любовь на асфальте", "Колдовская любовь" "Третьего не дано", "1941".

Большой успех ему принесли съемки в сериале "Дело было на Кубани", а самой яркой работой стала главная роль в историческом проекте "Страсти по Чапаю", где он сыграл Василия Чапаева. Сегодня актер говорит о том, что своему сыну Сильвестру он никогда не покажет эти работы.

"Я сам был россиянином наполовину. Был. Любовь к своему отцу-россиянину я оставляю при себе. Это святое. Но все остальное, что российское, для меня не существует. Для меня не существует даже моих стихов на русском языке, моих ролей, которые сыграны там. Для меня всего этого уже не существует. И это не просто слова. Я "Чапаева" своему сыну не покажу никогда. Ни "Трюкача" не покажу, ни "Екатерину" не покажу. 80% моей карьеры я беру и своими руками выбрасываю в корзину… Это мой сознательный выбор", – подчеркнул Стрельников.

Ранее Фокус писал, почему фильм Олеся Санина "Довбуш" – это то, что сейчас нужно украинцам.