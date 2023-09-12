Довбуш и "Призрак Киева". Почему новый фильм Олеся Санина — то, что сейчас нужно украинцам

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Ну что, вот и я, наконец, посмотрела фильм "Довбуш", немного поздно, но уже есть как есть. Что я могу сказать?

Этот фильм ложится в душу, как дождь в сухую землю, прежде всего потому, что он говорит простые и правильные вещи — как и полагается массовому кино. Это наша земля, мы здесь хозяева, мы хотим жить здесь, свободные. Ребята ждут, надо только оружие купить. Они пришельцы и не будет им покоя на нашей земле — и так далее, все, что люди сейчас чувствуют и думают, все, что хотят слышать. Наконец-то наше кино озвучивает и разыгрывает наши мысли.

Второе, что видишь сразу — фильм очень красивый, что, в конце концов, вполне ожидаемо, ну потому что это же Санин.

Я не кинокритик, но я знаю, что в наиболее продвинутых кругах нашего кинокритического сообщества хорошим тоном является немного насмехаться над Саниным. Якобы он такой переходный режиссер с того света на этот, то есть от советского Ильенко к собственно современному украинскому кино. Считается обязательным на одну шестнадцатую дюйма улыбнуться уголком рта, произнося фразу об "украинском поэтическом кино", ведь тренда во время Независимости не сложилось, да и как он мог сложиться из одного Санина и его "Мамая", который промелькнул, как комета в нулевых, и быстро погас — безумно красивый и, как по мне, очень недооцененный.

Я лично понимаю эту полуулыбку — современное украинское кино сейчас совсем другое и действительно гораздо более современное. Но вдруг оказалось, что мы живем в мифологические времена, во времена почти в прямом смысле битвы добра со злом, во времена, когда полузабытые мифы не просто оживают, а становятся в строй, как солдаты, практически патроны подают — и лучше всего такие истории можно рассказать на языке поэзии. Кинопоэзии.

Да, я знаю, что Карпаты в "Довбуше" — из "Властелина колец", а дементоры в капюшонах без лица — из "Гарри Поттера", идея сцены с сейфом — из "Форсажа" какой-то там номер (ну или из Джека Воробья, если хотите), а "жид с реки" — никакой не реальный человек по имени Ба'аль-Шем-Това, или БеШТа, основатель хасидизма и такой же человек-легенда (кстати, Довбуш, согласно его легендариуму, с ним действительно пересекался), а классический "волшебный помощник" по Проппу из его структуры волшебной сказки. Я все это вижу, знаю и узнаю не хуже вас. Но знаете что? Все это не имеет значения, в конце концов, как известно, в мире всего десять, кажется, повторяющихся сюжетов. Значение имеют контекст и детали.

Сцена с каретой, триумф страшной веселой силы опришков, начинается с трембиты и заканчивается зрелищным сплавом по горной реке, вру, арканом заканчивается, причудливым мужским танцем — а внутри она густо напичкана овцами, крестами, горами, братчиками, родной землей и лихой победой. И никогда это все еще не было настолько востребовано, каждое в отдельности и все вместе, в пространстве украинского кино. И не фальшиво и не много, а так, как надо — как надо в хорошем честном мифе, который подпитывается самим тем миром, в котором он родился.

Понятно, что "Довбуш" снимался уже во время войны и там есть фразы — крючки, которые все время прошивают прошлое современностью, вместе с последними титрами "борьба продолжается". Но прежде всего, это кино о мифе.

Современный вариант Олексы Довбуша — "Призрак Киева" Фото: "Армия Информ"

И здесь хочется сказать насчет "на самом деле", потому что у людей, которые являются историками и изучали документы, много претензий к истории, которую рассказывает этот фильм, и образу Довбуша. Впрочем, какая могла быть реальная история? Сколько было этих Робин Гудов в разные времена и в разных странах, которые просто себе грабили на большой дороге — а народ создал из них легенду. И здесь, как по мне, сценаристы идеально разыграли это противоречие, закрыли пропасть между довольно позорной правдой и благородной сказкой, раздутой до небес народным воображением.

Нет никаких братьев Довбушей. Ну то есть реально были, но в фильме — нет. Иван и Олекса, циничный грабитель и романтик, которому ничего не надо, хладнокровный убийца и человеческий заступник — это один человек, вернее, один миф, только разные его грани. Эти два героя, каждый со своим кредо — один говорит, что люди овцы и не стоят внимания, второй говорит "это все надо отдать людям, людям надо помочь" — так вот, это один мифический герой, в котором это все умещается. Такова его моральная анатомия, из этого он, собственно, создан. Раздвоение на братьев помогает показать это лучше — и убить плохого, чтобы оставить одного, хорошего, бессмертного для легенды. "Абра-кадабра", может здесь сказать Маричка шепотом, но эта наша "насмотренность" здесь опять-таки ни при чем. Потому что речь идет не о фокусе, а о бессмертии.

Бессмертие — это еще одна очень важная тема. Мифы живут среди нас сегодня, и так же, как и сто лет назад, герои не умирают. Не в том смысле, что героические люди не могут умереть — к большому сожалению, могут, и это случается каждый день. Но вспомните "Призрака Киева", которого на самом деле не было, то есть это был общий образ, а не конкретный человек. Летчик, закрывавший киевское небо страшной весной 2022 года, летчик, совершивший фантастическое количество вылетов, выигравший десятки или сотни воздушных боев, которого не брала пуля, которому никогда не изменяла удача. На пике этого мифа девушки мечтали с ним познакомиться, но его было не узнать, ведь на фото он всегда в маске! В определенном смысле "Призрак Киева" так и не погиб, остался бессмертным, ведь это был собирательный образ.

Олекса Довбуш, видевший черта, с заговоренной барткой, человек, которого не берет пуля — о каком "на самом деле" может идти речь? Есть только одна правда, в пространстве которой он может существовать — это правда мифа. И киноправда, как мы все воочию убедились.

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