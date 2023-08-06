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Мнения Война за Украину глазами очевидцев

"НИКТО не должен переживать такое". 5 историй про детей и войну

Услышано от учителей из разных школ Киева.

Зоя Звиняцковская
Зоя Звиняцковская
Историк моды, критик, культуролог
eye 711
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Фото: Getty Images | Девочка на фоне морского вокзала, который пострадал в результате атаки российского беспилотника на портовую инфраструктуру Измаила в ночь на 2 августа
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— У нас один новый мальчик, мы оформили как инклюзия. На самом деле с ним все хорошо, абсолютно адекватный замечательный ребенок — просто нельзя закрывать двери, у него паническая атака начинается, потому что он должен видеть выход. Долго сидели в укрытии там, откуда они приехали. Ну все учителя знают, двери на уроке всегда открыты, все нормально.

— Наши дети поехали за границу на автобусе, но это долго. Ну доехали до Львова, мы позвонили в греко-католическую церковь, те их взяли на ночь к себе, накормили ужином. Потом дальше ехать — греко-католики позвонили своим братьям из римо-католической церкви, дети у них в Польше переночевали, те их накормили ужином. Затем римо-католики позвонили своим братьям-протестантам и те уже их в Германии встретили — а потом мы уже и приехали.

— Один мальчик у нас постоянно звонил маме, не выпускал из рук телефон. Ну мы спросили ребят из класса, которые с ним дружат — что такое? Они говорят — он давно такой, даже когда в футбол играет, телефон в руке, не выпускает его, как положит на стол — паника. У него отец в Бахмуте и не выходит на связь. Ну мы с ним поговорили, объяснили, что мама от него ничего не скрывает, как только папа позвонит — она сразу скажет, и ей очень тяжело, что он не верит и все время спрашивает. Он понял, стало лучше — а потом и папа их вышел из Бахмута и позвонил. Правда, он сейчас опять зашел и связи нет, но мальчик уже держится, бережет маму.

— Какие-то шведские благотворители пригласили наших детей на неделю в Швецию — санаторий, экскурсии, все что хочешь. Пригласили взрослых, 10 класс. Звонят нам, говорят — все хорошо, только двое детей из группы не посещают никакие экскурсии, ничего не хотят, даже есть ходят через раз. — Что же они делают? — Они спят. Они просто спят уже четвертый день. Почему они спят?! — Ну потому что это единственное у них место, где они наконец-то могут поспать в безопасности, не трогайте их, пожалуйста.

— К нам приходил посол, смотрел, привел иностранную журналистку. Я такая гордая, все им показываю, школу, бомбоубежище, у меня там двери обшиты стальными листами, я все это выбила, вода стоит, еда лежит, стулья с партами, я гордая, счастливая, говорю — правда же, красиво? И тут журналистка говорит — нет, это ужасно — и начинает плакать.

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50 лет не было такой войны. Полвека спустя Украина переживает свой Судный День
50 лет не было такой войны. Полвека спустя Украина переживает свой Судный День