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Думки Війна за Україну очима очевидців

"НІХТО не повинен таке переживати". 5 iсторiй про дiтей i вiйну

Почуте від учителів із різних шкіл Києва.

Зоя Звиняцківська
Зоя Звиняцківська
Історикиня моди, критикиня, культурологиня
eye 387
атака російського безпілотника, Ізмаїл, діти на війні, психологічна травма, діти під обстрілами, діти птср, інклюзія в школі, адаптація дітей після бойових дій, діти біженці, дитячі страхи
Фото: Getty Images | Дівчинка на тлі морського вокзалу, який постраждав внаслідок атаки російського безпілотника на портову інфраструктуру Ізмаїла у ніч на 2 серпня
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— В нас один новий хлопчик, ми оформили як інклюзія. Насправді з ним все добре, абсолютно адекватна чудова дитина — просто не можна закривати двері, в нього панічна атака починається, бо він має бачити вихід. Багато сидів в укритті в тому місці, звідки вони приїхали. Ну всі вчителі знають, двері на уроці завжди відчинені, все нормально.

— Наші діти поїхали за кордон автобусом, але ж це довго. Ну доїхали до Львова, ми подзвонили в греко-католицьку церкву, ті їх взяли на ніч до себе, нагодували вечерею. Потім далі їхати — греко-католики подзвонили своїм братам з римо-католицької церкви, діти в них в Польщі переночували, ті їх нагодували вечерею. Потім римо-католики подзвонили своїм братам-протестантам і ті вже їх в Німеччині зустріли — а потім ми вже і приїхали.

— Один хлопчик в нас постійно телефонував мамі, не випускав з рук телефон. Ну ми спитали хлопців з класу, які з ним дружать — що таке? Вони кажуть — він давно такий, навіть коли у футбол грає, телефон в руці, не випускає його, як покладе на стіл — паніка. В нього батько в Бахмуті і не виходить на звʼязок. Ну ми з ним поговорили, пояснили, що мама від нього нічого не приховує, як тато подзвонить — вона одразу скаже і їй дуже тяжко, що він не вірить і весь час питає. Він зрозумів, стало краще — а потім і тато їхній вийшов з Бахмута і подзвонив. Правда, він зараз знову зайшов і звʼязку немає, але хлопчик вже тримається, береже маму.

— Якісь шведські благодійники запросили наших дітей на тиждень до Швеції — санаторій, екскурсії, що завгодно. Запросили дорослих, 10 клас. Телефонують нам, кажуть — все добре, тільки двоє дітей із групи не відвідують жодних екскурсій, нічого не хочуть, навіть їсти ходять через раз. — Що ж вони роблять? — Вони сплять. Вони просто сплять вже четвертий день. Чому вони сплять?! — Ну тому що це єдине в них місце, де вони нарешті можуть поспати в безпеці, не чіпайте їх, будь ласка.

— До нас приходив посол, дивився, привів іноземну журналістку. Я така горда, все їм показую, школу, бомбосховище, в мене там двері обшиті сталевими листами, я все це вибила, вода стоїть, їжа лежить, стільці з партами, я горда, щаслива, кажу — правда ж, гарно? І тут журналістка каже — ні, це жахливо — і починає плакати.

Джерело.

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50 років не було такої війни. Півстоліття потому Україна переживає свій Судний День
50 років не було такої війни. Півстоліття потому Україна переживає свій Судний День