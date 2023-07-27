50 лет не было такой войны. Полвека спустя Украина переживает свой Судный День

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Спесь западных аналитиков иногда удручает. От Украины требуют порой не просто большего, а того, что является за гранью понимания, что такое современное поле боя.

Последняя война такого масштаба, как сегодня — это Война Судного дня. Только она случилась 50 лет назад. Этой осенью исполнится ровно 50 лет. Никакие иные войны и близко не стоят по масштабу, разве что только ирано-иракская, но там были примерно равные армии, как по численности, так и в плане технического оснащения.

Война Судного дня похожа на войну в Украине тем, что армия Израиля противостояла более многочисленному и более технически оснащенному врагу. А из-за передовых систем ЗРК, которые были у Египта и Сирии, израильская армия сдерживала вражеский натиск и контратаковала на первом этапе войны, не обладая превосходством в воздухе.

Причем самая первая масштабная танковая контратака израильтян закончилась крахом.

Первое и последнее, что кардинально разнит эти войны — временные рамки. Война Судного дня была относительно скоротечной. Но у Израиля была и Война на истощение, которая длилась три года и во многом обладала характеристиками сегодняшней войны. Это и артиллерийские дуэли, и рейды пехоты, и использование авиации и танков, и ощутимые потери. Разница только в том, что фронт был статичен.

Но Война на истощение была еще раньше, нежели Война Судного дня. То есть, вот уже полвека никто не вел конвенциональные войны такого масштаба. Просто нет опыта. Вообще. За эти 50 лет средства связи, обнаружения, всякие сенсоры и прочее настолько изменились и шагнули вперед, что многое из того опыта уже банально не актуально.

Та самая Война Судного дня была и первой войной, где относительно масштабно использовали БПЛА. Ну как масштабно — несколько десятков вылетов разведывательных БПЛА за всю войну.

Сегодня БПЛА делают десятки, а порой и сотни вылетов в день. А суммарно по фронту их тысячи. А как точно и наиболее оптимально использовать эти БПЛА никто не знает. На уровне взвода? Роты? Батальона? Автономно или нет? Делать ставку на FPV или нет? А что делать, когда нелетная погода? А как же РЭБ?

И таких вопросов бесконечное количество.

Дроны сегодня напоминают танки в начале своего появления. Оно вроде и грозно, и едет, и стреляет, и даже где-то помогает прорвать оборонительные позиции врага, но черт ногу сломит, как их развивать дальше. Создавать целые танковые дивизии или придать танки пехоте? Делать ставку на тяжелые танки или на легкие и быстрые? Танк — это оружие поддержки или прорыва?

Танки уходят в прошлое, уступая место вооружениям будущего

Вот такими вопросами мучали себя военные мужи сотню лет назад, пока немцы не придумали наилучшую и наиэффективнейшую тактику и концепцию применения танков для того времени.

С дронами происходит сегодня то же самое. БПЛА летают и помогают бойцам, но как именно использовать это старое-новое оружие наиболее оптимальным образом, никто не знает. Все на этой войне делается впервые.

Эта война — не война призраков прошлого, хотя ее постоянно пытаются отнести чуть ли ни к Первой мировой с ее окопами. Эта война поднимает уйму вопросов, на которые пока нет ответов. Неверно оценивать эту войну, упрекая украинцев в том, что у них, например, не всегда удается общевойсковой бой.

Может, стоит посмотреть на эти вещи иначе? Например, а почему им удаются другие аспекты. Например, контрбатарейная борьба.

Может, в том числе и благодаря новому царству вездесущих дронов? И в силу того, что использование дронов в таких масштабах еще никем не осмыслено, поэтому и непонятно, когда что-то где-то, пусть и вопреки, но получается. Быть может, вместо того, чтобы искать у украинских защитников изъяны, стоит обращать внимание на те аспекты, которые еще до конца не осмыслены, но все равно работают, обращать внимание именно на них и пытаться усилить именно их, тем самым придавая украинским солдатам уверенность в их борьбе.

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