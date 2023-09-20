Певица Alyosha объяснила, почему решила вернуться в Украину (видео)

Супруга лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha объяснила, почему решила вернуться в Украину с тремя детьми.

Известная украинская певица Alyosha, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с тремя детьми выехала и проживала в США, в интервью Славе Демину объяснила, почему решила вернуться на родину.

По словам артистки, она поняла, что может потерять многое и приняла решение вернуться домой, чтобы семья была вместе.

"Это решение было направлено на то, чтобы мы были вместе. Это важно. Это самое важное, потому что дальше так быть не могло. Он не собирался прилетать жить в Америке, а я не собираюсь жить так дальше — с детьми у мамы Тараса", — рассказала Alyosha.

В разговоре с Деминым, она подчеркнула, что, будучи взрослой женщиной, которой 37 лет, хочет быть со своей семьей.

"Я понимаю все эти условия и пункт, что это война, и он срабатывал определенное время, но сейчас я могу потерять гораздо больше. Тут нужно придерживаться правил безопасности и все будет "ок". Но мы вместе. И это самое главное", — сказала певица.

Сколько стоило проживание за границей

Alyosha также рассказала, сколько денег тратила на жизнь в США. При этом она финансово помогала волонтерам, которые занимались закупками для ВСУ.

"Не могу посчитать, потому что даже те деньги, которые были на карте, моя украинская карта, я не помню, когда там закончились деньги. Я выступала и получала какие-то деньги, но отправляла их в Варшаву волонтерам, которые покупали определенные вещи нашим солдатам и гумманитарку", — сказала артистка.

Она заявила, что не помнит сколько заработала, бывали разные месяцы, но отдала намного больше.

"Зарабатывала меньше 5 тысяч долларов… От мамы очень большая помощь, большая благодарность. Я понимаю, что это родные люди, семья, но, когда у тебя дома живет 1,5 года семья, это тяжело…", — рассказала певица.

Напомним, 19 сертября сообщалось, что Оля Полякова провела ночь в Одессе во время атаки БпЛА. Певица призналась, что была поражена своим же восприятием происходящих событий. Она шокирована, что украинцы привыкли к взрывам.

Ранее, 18 сентября Фокус писал о том, что российская актриса считает, что Софию Ротару "запугали в Украине". Украинская певица время от времени реагирует на массированные обстрелы и поздравляет украинцев с праздниками, однако публично не осуждает Россию.