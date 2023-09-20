Кейт Миддлтон рассказала о новом любимом лакомстве принца Джорджа

Оказалось, что юный принц обожает яблочный сок, которым его угостила мать радиоведущео Романа Кемпа.

Принцесса Уэльская рассказала о новом любимом лакомстве ее старшего сына. Оказалось, что Кейт Миддлтон дружит с известным радиоведущим Романом Кемпом и его мать угостила принцессу яблочным соком собственного приготовления. И принц Джордж был в восторге. Об этом пишет Hello Magazine.

Вначале этого года принцесса Уэльская посетила дом родителей Романа Кемпа и с тех пор установила с ними близкую дружбу. Родители радиоведущего – поп-звезды Мартин Кемп и Ширли Холлиман. Ширли в свое время выступала с Джорджем Харрисоном, Аретой Франклин и Джорджем Майклом.

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Дети Кейт Миддлтон часто помогают ей на кухне Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В новом интервью ведущий радио Capital, рассказал, как принцесса Кейт и его мама Ширли теперь обмениваются друг с другом домашними угощениями.

"Моя мама подарила принцессе Кейт ящик яблочного сока, который они сами приготовили, и она, очевидно, забрала его домой", — рассказал он в интервью.

"В следующий раз, когда я увидел ее, она сказала: "О Боже! Пожалуйста, скажи спасибо своей маме, нам нужно еще немного этого яблочного сока, потому что Джордж одержим им. Он постоянно говорит: "Мама, я хочу яблочный сок", — пошутил Роман.

Кейт Миддлтон также отправила его родителям свой домашний мед. Так что теперь они постоянно обмениваются лакомствами.

В прошлом месяце во время интервью The Times Роман подробно рассказал, как впервые встретился с Кейт Миддлтон. Они обсуждали возможность совместного создания короткометражного фильма о психическом здоровье. И захотели встретиться.

"И она сказала: "О, ты знаешь, я могу приехать к тебе и сделать это там". И я просто сказал: "Нет, пойдем к моим родителям". Это дом побольше. Я не хочу привозить членов королевской семьи в квартиру в Воксхолле", — пошутил Роман и рассказал, что встреча с Кейт была очень приятной и душевной.

Беседа Романа Кемпа и Кейт Миддлтон

Она и правда приехала в дом его родителей в Хартфордшире и они сидели и болтали на кухне, а вокруг бродили собаки его родителей. Он даже отметил, что принцесса сняла обувь, прежде, чем зайти в дом.

"Это действительно засело у меня в голове, потому что никогда не увидишь члена королевской семьи без обуви", — в итоге фильм все-таки был снят, а у Кейт Миддлтон появились новые друзья.

Напомним, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказывали, чем кормят своих детей. Семья часто готовит вместе и принц Джордж очень любит спагетти карбонара.