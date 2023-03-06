Спагетти и овсянка. Чем Кейт Миддлтон кормит своих детей

Ранее принцесса Уэльская призналась, что любит почки, а точнее пирог с почками, традиционное английское блюдо, однако своих детей она кормит более простой едой.

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Стали известны диеты принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Принцесса Уэльская часто готовит для своей семьи, и королевские эксперты рассказали, какие блюда чаще других. Оказалось, что это довольно демократичное меню. Об этом пишет Daily Mail.

За прошедшие годы принц и принцесса Уэльские поделились рядом рассказов о том, что они едят вместе с девятилетним принцем Джорджем, семилетней принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которому исполнилось четыре года.

Принц Уильям честно признавался, что он не слишком хорош в готовке, но Кейт Миддлтон росла не в королевской семьи, так что она рассказывала, что традиционно собирает свою семью на завтрак. Дети получают хлопья, или овсянку, и яблоки.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются кормить детей здоровой едой Фото: Getty Images

Она рассказала об этом в 2020 году, когда встречалась с детьми из лондонского детсада. Малыши стали делиться тем, что они любят есть на завтрак, а Кейт поделилась предпочтениями своих детей.

Кейт Миддлтон призналась, что дети помогают ей на кухне, когда готовит их любимую сырную пасту. Она объяснила, что у каждого из детей есть небольшая роль в этом процессе: "один размешивает муку, другой наливает молоко и масло". А потом все вместе режут овощи для салата.

Знаменитый шеф-повар Альдо Зилли рассказал о любимом блюде принца Джорджа в 2020 году — классическом средиземноморском блюде — спагетти карбонара.

67-летний итальянец Альдо, который сейчас живет в Суррее и является послом молодежной благотворительной организации Centrepoint, рассказал, как у него было несколько встреч с 41-летним принцем Уильямом, который является покровителем организации.

Во время их бесед Уильям часто упоминал своих детей.

"Уильям — настоящий джентльмен. Он подойдет к тебе, расскажет о тебе — он все про всех знает. Это то, что мне нравится в таких людях, прежде чем они придут к вам, они удостоверятся, что знают, кто вы и чем вы зарабатываете на жизнь, это очень умный поступок. Он замечательный парень, я большой поклонник королевской семьи", — признался Альдо.

А принцесса Шарлотта оказалась любителем оливок, ведь дети обычно их не любят, как и многие взрослые.

[ + – ] Кейт Миддлтон ранее показывала, как готовила кексы вместе с детьми

Также дети любят карри, особенно овощное, хоть для них и для Уильяма приходится уменьшать количество специй.

Но принцесса Шарлотта оказалась любительницей остренького. Об этом Кейт Миддлтон рассказала принцу Шаху Кариму аль-Хуссаини, Ага Хану IV во время турне по Пакистану в 2019 году.

Принцесса Уэльская известна своей любовью к здоровой пище, так что неудивительно, что она приучила и своих детей к овощной диете.

Говоря с журналисткой Мэри Берри, она рассказала, что они с детьми выращивают некоторые овощи: морковь, фасоль, свеклу. И принц Луи является самым горячим ее поклонником.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Также все в семье принца и принцессы Уэльских любят пиццу. Они не покупают уже готовую и не заказывают ее на вынос, а готовят с нуля.

[ + – ] Принцесса Уэльская часто готовит вместе с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Готовя еду в Общественном центре Святого Луки для мероприятия Commonwealth Big Lunch в Лондоне, Кейт сказала, что любимым блюдом Джорджа, Шарлотты и Луи является пицца и они любят ее готовить, потому что тогда можно перепачкаться в муке.

В прошлом году дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пекли кексы для уличной вечеринки в Кардиффе, посвященной платиновому юбилею покойной королевы.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж часто готовят вместе с мамой Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

И все дети были вовлечены в готовку: Шарлотта разбивала яйца, Луи просеивал муку, а Джордж помогал добавлять ингредиенты.

Напомним, ранее шеф-повар Букингемского дворца рассказал, как приготовить яичницу по особому рецепту. Именно такую яичницу предпочитала королева Елизавета. И два секретных ингредиенты придавали ей особый вкус.