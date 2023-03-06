Спагеті й вівсянка. Чим Кейт Міддлтон годує своїх дітей

Раніше принцеса Уельська зізналася, що любить нирки, а точніше пиріг із нирками, традиційну англійську страву, проте своїх дітей вона годує простішою їжею.

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Стали відомі дієти принца Джорджа, принцеси Шарлотти й принца Луї. Принцеса Уельська часто готує для своєї сім'ї, і королівські експерти розповіли, які страви найчастіше. Виявилося, що це досить демократичне меню. Про це пише Daily Mail.

За минулі роки принц і принцеса Уельські поділилися низкою розповідей про те, що вони їдять разом із дев'ятирічним принцом Джорджем, семирічною принцесою Шарлоттою та принцом Луї, якому виповнилося чотири роки.

Принц Вільям чесно зізнавався, що він не дуже гарно готує, але Кейт Міддлтон росла не в королівській родині, так що вона розповідала, що традиційно збирає свою сім'ю на сніданок. Діти отримують пластівці або вівсянку та яблука.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям намагаються годувати дітей здоровою їжею Фото: Getty Images

Вона розповіла про це у 2020 році, коли зустрічалася з дітьми з лондонського дитсадка. Діти почали ділитися тим, що вони люблять їсти на сніданок, а Кейт поділилася тим, чому її діти віддають перевагу.

Кейт Міддлтон зізналася, що діти допомагають їй на кухні, коли вона готує їхню улюблену сирну пасту. Вона пояснила, що в кожного з дітей є невелика роль у цьому процесі: "Один розмішує борошно, інший наливає молоко й олію". А потім усі разом ріжуть овочі для салату.

Знаменитий шеф-кухар Альдо Зіллі розповів про улюблену страву принца Джорджа у 2020 році — класичну середземноморську страву — спагеті карбонару.

67-річний італієць Альдо, який зараз мешкає в Сурреї та є послом молодіжної благодійної організації Centrepoint, розповів, як мав кілька зустрічей із 41-річним принцем Вільямом, який є покровителем організації.

Під час їхніх розмов Вільям часто згадував своїх дітей.

"Вільям — справжній джентльмен. Він підійде до тебе, розповість про тебе — він усе про всіх знає. Це те, що мені подобається в таких людях, перш ніж вони прийдуть до вас, вони переконаються, що знають, хто ви та чим ви заробляєте на життя, це дуже розумний учинок. Він чудовий хлопець, я великий шанувальник королівської родини", — зізнався Альдо.

А принцеса Шарлотта виявилася любителькою оливок, адже діти зазвичай їх не люблять, як і багато дорослих.

[ + – ] Кейт Міддлтон раніше показувала, як готувала кекси разом із дітьми

Також діти люблять карі, особливо овочеве, хоч для них і для Вільяма доводиться зменшувати кількість спецій.

Але принцеса Шарлотта виявилася любителькою гостренького. Про це Кейт Міддлтон розповіла принцу Шаху Каріму аль-Хуссаїні, Ага Хану IV під час турне Пакистаном у 2019 році.

Принцеса Уельська відома своєю любов'ю до здорової їжі, так що не дивно, що вона привчила своїх дітей до овочевої дієти.

Говорячи з журналісткою Мері Беррі, вона розповіла, що вони з дітьми вирощують деякі овочі: моркву, квасолю, буряк. І принц Луї є найпалкішим його шанувальником.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми Фото: Getty Images

Також усі в сім'ї принца та принцеси Уельських люблять піцу. Вони не купують уже готову та не замовляють її на виніс, а готують із нуля.

[ + – ] Принцеса Уельська часто готує разом із дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Готуючи їжу в Громадському центрі Святого Луки для заходу Commonwealth Big Lunch у Лондоні, Кейт сказала, що улюбленою стравою Джорджа, Шарлотти й Луї є піца, і вони люблять її готувати, тому що тоді можна забруднитися в борошні.

Минулого року діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма пекли кекси для вуличної вечірки в Кардіффі, присвяченій платиновому ювілею покійної королеви.

[ + – ] Принцеса Шарлотта й принц Джордж часто готують разом із мамою Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

І всі діти були залучені до приготування: Шарлотта розбивала яйця, Луї просіював борошно, а Джордж допомагав додавати інгредієнти.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Букінгемського палацу розповів, як приготувати яєчню за особливим рецептом. Саме такій яєчні віддавала перевагу королева Єлизавета, і два секретні інгредієнти надавали їй особливого смаку.