"Вместе 186 лет", – инсайдер о расставании Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс

Пока супруги молчат, за них говорят СМИ.

Развод одной из самых крепких пар Голливуда, Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс продолжает обрастать слухами, пока пара хранит молчание после официального объявления о расставании. Репортер Питер Форд в беседе с 6PR "Завтрак с Миллси и Карлом" раскритиковал сплетни, которые множатся в геометрической прогрессии, и поделился своим мнением о причине разлада в звездной семье.

Важно Хью Джекман планирует уехать из США

"27 лет брака в шоу-бизнесе — это большой срок, по человеческим меркам, это 186 лет. Это не самый редкий сценарий для пары в возрасте 50 и 60 лет, когда, как только дети улетели из гнезда, они решают, что клея, скреплявшего все это вместе, больше нет, и собираются идти разными дорогами", – объяснил журналист.

Форд также отметил:

"Некоторые вещи, которые я прочитал на выходных, просто слишком глупы. Я продолжаю читать историю, в которой кто-то сказал, что "трещины начали проявляться", когда Деборра-Ли отсутствовала на репетициях "Музыканта". Зачем ей это? Ее там не было!".

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Он также прошелся по "идиотам" в средствах массовой информации за распространение слухов об актерах первой величины, а затем поделился некоторыми уникальными сведениями о мышлении Джекмана. Опытный репортер утверждал, что много лет назад тренировался в том же спортзале, что и Хью, и сказал, что часто видел звезду Росомахи в Мельбурнском теософском обществе.

"Он всегда проводил там курсы по буддизму, спиритуализму и медитации, поэтому он всегда что-то искал", — сказал Форд.

Ранее Фокус писал, что Хью и Деборра-Ли замечены без обручальных колец. С момента объявления о своем разводе актеры больше не появлялись вместе. Поговаривают, что одной из причин расставания стала пандемия коронавируса, когда супруги поняли, что прежние чувства между ними давно угасли. При этом близкие к семье люди утверждают, что Хью никогда в жизни не скажет о Деборре-Ли ничего плохого.