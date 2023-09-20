Парамедик Юлия "Тайра" Паевская поделилась впечатлениями от знакомства с принцем Гарри и Меган Маркл

С герцогами Сассекскими Паевская встречалась на Играх непокоренных, которые прошли в Дюссельдорфе. На соревнованиях Тайра завоевала серебряную медаль по плаванию.

Парамедик Юлия "Тайра" Паевская, которая приняла участие в Играх непокоренных в Дюссельдорфе, рассказала о знакомстве с принцем Гарри, организатором Игр, и его супругой Меган Маркл. Парамедик, известная под позывным "Тайра" опубликовала несколько фото в Х (Twitter).

На соревнованиях ветеранов Паевская завоевала серебряную медаль по плаванию и вышла получать награду, накинув на плечи украинский флаг. Медаль ей вручил лично принц Гарри.

Юлия "Тайра" Паевская с принцем Гарри и Меган Маркл

"Я глубоко признательна принцу Гарри за его вклад и поддержку нашей благородной цели и плодотворное сотрудничество. Принц действительно замечательный, очень искренний и сочувствующий. Герцогиня Меган даже красивее вживую, чем на любых фотографиях", — написала Тайра, опубликовав фото с принцем и его женой.

Она также поблагодарила за поддержку и за новые идеи в ветеранском спорте и реабилитации нашей армии.

Паевская выразила надежду, что когда-нибудь Invictus Games пройдет в "непокоренной Украине", а именно – в обновленном украинском Мариуполе.

В этом году Украина установила собственный исторический медальный рекорд, получив 34 награды: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Паевская назвала украинскую команду потрясающей.

Юлия "Тайра" Паевская на Играх непокоренных Фото: Twitter Yuliia Paievska (Taira)

"Слышали ли вы о сенсационном количестве медалей, которые эти невероятные люди привозят в Украину? С гордостью могу сказать, что среди этих медалей две принадлежат мне: "серебро" по плаванию; "бронза" за стрельбу из лука", — написала она.

Кто такая Юлия "Тайра" Паевская?

Юлия Паевская — известный украинский военный парамедик, основательница эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения "Ангелы Тайры".

Ранее Паевская работала дизайнером. Во время Евромайдана она стала оказывать помощь пострадавшим и продолжила заниматься этим после начала войны в Донбассе.

С 2014 года она была волонтером в зоне АТО. В 2018 присоединилась к Вооруженным силам Украины и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе до 2020 года.

На момент полномасштабного вторжения России была в Мариуполе. Попала в российский плен 16 марта 2022 года, когда вместе с водителем пыталась вывезти детей и женщин через "зеленый коридор" из Мариуполя в Запорожье.

После обмена Паевская рассказывала, что в плену она пережила ужасные лишения. Ей помогло, что она была в очень хорошей физической форме – готовилась к международным соревнованиям Invictus Games в составе сборной Украины.

Но Тайра страдала от последствий контузии, также она болеет астмой, у нее два протеза в тазобедренных суставах и у нее нет щитовидной железы, так что ей требовалась заместительная терапия. Лекарства ей выдали только после того, как она заявила, что умрет без них.

Сейчас Тайра планирует рассказывать всему цивилизованному миру о том, что происходит в Украине и стараться облегчить жизнь тех, кто остается в российском плену.

Юлия "Тайра" Паевская и принц Гарри Фото: Twitter Yuliia Paievska (Taira)

Напомним, ранее Юлия "Тайра" Паевская стала одной из 11 лауреаток премии Государственного департамента Соединенных Штатов "Международные женщины за мужество" (IWOC) 2023. Ее номинировали за "исключительное моральное и физическое мужество".