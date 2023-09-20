Бьянка Цензори резко отреагировала на обеспокоенность друзей ее состоянием

По словам знакомых с Бьянкой, она всегда мечтала о славе.

28-летняя архитектор из Мельбурна Бьянка Цензори продолжает сужать свой круг общения. Предполагаемая жена 46-летнего рэпера Канье Уэста отреагировала на беспокойство своих друзей из-за того, что музыкант изолировал ее и пытается превратить в радикальную версию своей бывшей жены Ким Кардашьян", пишет Daily Mail.

В последние недели пара была постоянно на слуху, находясь на отдыхе в Италии. Бьянка и Канье не просто привлекли к себе внимание, а не на шутку разозлили местных жителей своими выходками. Так, Цензори практически ежедневно шокировала консервативное население своими очень неуместными и вульгарными нарядами, а Канье попал под шквал критики, когда его заметили в Венеции со спущенными штанами на лодке. В это время Бьянка стояла перед ним на коленях, что заставило окружающих заподозрить совершенно недвусмысленные действия пары. После скандала лодочная компания навсегда внесла рэпера в черный список.

В эксклюзивном комментарии таблоиду источник рассказал, что обеспокоенные друзья отчаянно пытались связаться с Бьянкой, а когда им это удалось, слова Цензори повергли их в шок.

"Некоторые из ее друзей наконец смогли связаться с ней, но она не была заинтересована в разговоре и не интересовалась чьими-либо заботами о ней. Она закрылась от всех и сказала одному из своих бывших друзей "отвали", когда они попытались спросить, в порядке ли она. Она говорит, что ее друзья просто завидуют ее славе".

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Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Ovrnundr

По его словам, девушка прекрасно понимает, что делает, и осознает последствия своих действий. Во время брака с Ким Канье часто называл ее своей "музой" и сильно влиял на ее выбор моды. Друзья чувствуют, что он делает то же самое с Бьянкой, но признают, что их подруга тоже делает все возможное, чтобы привлечь внимание.

"Бьянка теперь знает, как привлечь внимание к заголовкам, и ей нравится быть музой Канье, потому что это дает ей то, чего она всегда хотела, – славу. Ее друзья больше не пытаются, потому что она – безнадежное дело", – добавил близкий к девушке человек.

"Каждый день она и Канье придумывают, как заставить ее выглядеть более непристойно и откровенно, чем в предыдущий день. Ей промывают мозги так же, как он промывал мозги своим последователям в церкви, тем, кто работал в академии Донда, тем, кто работал на Yeezy, и особенно Ким", – добавил другой информатор.

Ранее Фокус писал, что Бьянка появилась на модном показе в наряде, который напоминал огромные плавки на все тело.