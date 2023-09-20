Бывшая жена актера Константина Войтенко, обвинившая его в домашнем насилии, рассказала о своем состоянии

Валентина Маринина, бывшая жена актера, заявила в интервью, что в браке с ним пережила физическое, психологическое и финансовое насилие. Но в новом посте она отметила, что у нее все порядке.

Бывшая жена актера Константина Войтенко, Валентина Маринина, которая недавно откровенно рассказала о насилии со стороны мужа, опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала, что наконец чувствует себя спокойней и свободной.

"У меня все в порядке. Было непросто, ибо какую бы я ни ожидала реакцию, ожидание и проживание это в моменте – разное. Некоторые спрашивают: а почему ты так долго молчала? Вроде "где вы были эти 8 лет"? Шла свой путь. Не готова была делиться. Я живой человек. Я не выхожу в сториз ради своей безопасности и безопасности дочери. Потому что сейчас к моему профилю приковано немало внимания и далеко не вся она дружелюбна. Спасибо за понимание!" – написала Маринина, опубликовав фото на пляже.

Валентина Маринина

Она поблагодарила за поддержку, которую получила после выхода интервью, но отметила, что собиралась с силами две недели, прежде, чем опубликовать пост.

Маринина отметила, что сейчас она в порядке и старается больше внимания уделять своей дочери, а также тому, чтобы обустроится за границей.

"Я начинаю слушать другую музыку. У меня появляется энергия организовывать мою с дочерью жизнь за границей еще активнее и в радость. Все силы сейчас направляю сюда", — написала Валентина.

Напомним, Валентина Маринина и Константин Войтенко, звезда фильма "Возвращение Мухтара", познакомились на съемках шоу "Танцуют все!" и поженились в 2015 году.

В 2016 году у них родилась дочь Эмилия. В октябре 2022 года пара объявила о разводе.

Валентина Маринина с дочкой

Спустя год после официального расставания Валентина публично заявила, что во время брака с актером стала жертвой домашнего насилия.

Константин Войтенко заявил, что его бывшая жена лжет и отметил, что "такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле".

Он отметил, что передал всю необходимую информацию адвокату, поэтому дело будет решаться в судебном порядке.

Сейчас актер состоит в отношениях с дизайнером Натальей Каминской.