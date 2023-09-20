Актер Тарас Цымбалюк прокомментировал съемки в клипе российской группы "Ленинград"

Цымбалюк, как и другие украинские звезды снимался в клипе на песню "Миг", который вышел в 2020 году.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" рассказал, как снимался в клипе российской группы "Ленинград". Хотя это и было в 2020 году, уже тогда его отец-историк был недоволен, и актеру пришлось оправдываться. Об этом он рассказал в интервью с Машей Ефросининой.

Интервью Тараса Цымбалюка

Разговаривая с Ефросининой, Тарас Цымбалюк вспомнил съемки в клипе российской группы "Ленинград" на песню "Миг". Съемки проходили в Киеве, вся съемочная команда была украинская, также с Цимбалюком снимались и другие украинские звезды: Даша Трегубова, Ольга Голдис, Виктория Варлей. Сам Сергей Шнуров в клипе не появился, тогда это был этап его клипов, похожих на короткометражные фильмы, в которых сам исполнитель не снимался и даже иногда не пел.

Кадр из клипа группы "Ленинград" Фото: Скриншот

Кадр из клипа группы "Ленинград" Фото: Скриншот

Цымбалюк признался, что его отец-историк негативно отреагировал на проект, хотя это было задолго до начала полномасштабного вторжения.

"Когда я начал активно сниматься в сериалах, папа говорил: "Смотри, я понимаю, ты сейчас снимаешься в российских сериалах, нет украинских, ты хочешь быть актером — это все ясно. Но, чувак, клип "Ленинград", ну камон, это же просто пи***дец", — вспомнил актер.

Он отметил, что пытался объяснить отцу, что вся команда, которая работала над клипом была из Украины, но в конце признался, что сейчас эти тезисы не выдерживают критики.

"Я ему начал объяснять какие-то такие тезисы, сейчас понимаю, что они абсолютно дебильные. Я говорил ему, что более качественного материала я вообще не видел здесь в Киеве, никогда таких съемочных дней не было: Hilton, 400 человек массовки, штук 30 гримеров, костюмеров, очень крутой свет, который использовался здесь у нас несколько раз, потому что никто себе не может позволить это оплатить. Вся съемочная команда — украинская", — пояснил Цымбалюк, отметив, что сниматься было комфортно и именно такой атмосферы не хватало на съемках проектов в Украине. Также он признался, что пожалел уже через неделю после того, как клип был отснят.

Актер добавил, что сейчас жалеет о сотрудничестве с россиянами. Актера возмутила позиция фронтмена группы Сергея Шнурова, который поддержал президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк признался, что встретил новую любовь. Он был в отношениях с визажисткой Тиной Антоненко, сейчас встречается с бизнес-леди Светланой Готочкиной, которая сейчас находится в Варшаве.