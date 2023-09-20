Многие посвятил Николе Пельтц: у Бруклина Бекхэма сейчас около 100 татуировок

Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, продемонстрировал свою свежевыбритую голову и огромную коллекцию татуировок, когда вышел за покупками.

24-летний Бруклин Бекхэм, у которого около ста татуировок, выглядел очень стильно во время шоппинга на Bristol Farms в Западном Голливуде, сообщает Mirror.

Для своего последнего появления на публике он выбрал повседневный наряд. На нем была кремовая футболка Fred Perry и черные брюки большого размера. Он также носит простой золотой браслет-цепочку.

Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Руки, шея и кисти Бруклина покрыты татуировками, и все они были выставлены напоказ, когда он направлялся в магазин. Многие татуировки Бруклина посвящены его жене Николе Пельтц.

Ранее в этом году Бруклин признался, что он "пристрастен" к тому, чтобы отдать дань уважения Николе в виде татуировок. Он сказал, что у него уже есть 70 татуировок в честь своей жены или ее семьи.

По словам Бруклина, 28-летняя актриса "всегда плачет", когда он удивляет новыми тату. Совсем недавно старший сын Бекхэмов представил огромную иллюстрацию лица своей жены на плече во время выступления на шоу Дженнифер Хадсон.

Под портретом на его теле также вытатуированы тексты песен. "На самом деле в тот же день я получил текст песни, под которую… она шла к алтарю", — объяснил он ведущей Дженнифер. У Бруклина также есть татуировка со свадебными клятвами на руке.

Напомним, 29 июля сообщалось, что Меган Маркл поссорилась с Дэвидом и Викторией Бэкхем. Близкая дружба Бекхэмов, принца Гарри и Меган Маркл закончилась после того, как Дэвида и Викторию обвинили в "сливе информации".

Ранее, 4 июля Фокус писал, что Виктория Бэкхем в 29-й раз появилась на обложке Vogue. Виктория рассказала о своем странном меню и упомянула, что ее муж Дэвид никогда не встречал никого такого же дисциплинированного, как она.