Виктория Бэкхем в 29-й раз появилась на обложке Vogue

Виктория рассказала о своем странном меню и упомянула, что ее муж Дэвид никогда не встречал никого такого же дисциплинированного, как она

48-летняя Виктория Бекхэм, бывшая участница популярной группы Spice Girls, а сейчас успешный дизайнер, появилась на обложке журнала Vogue в 29-й раз.

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Для обложки австралийского издания Виктория сфотографировалась в атласном вечернем платье, а для остальных снимков примерила несколько провокационных образов из латекса и кружев, которые продемонстрировали ее идеальную фигуру.

[ + – ] Виктория Бекхэм в австралийском Vogue

И в интервью для глянца речь зашла о том, как матери четырех детей удается сохранять фигуру юной девушки. Диета Виктории уже перестала быть секретом после того, как о ней рассказал ее муж, футболист Дэвид Бекхэм.

[ + – ] Виктория Бекхэм в австралийском Vogue

Тот признался, что Виктория последние 25 лет ест одну и ту же еду: рыбу-гриль и овощи. Также она не употребляет соусы, масло, красное мясо, молочные продукты и спиртное.

Так, в 2004 году она питалась только клубникой и минеральной водой, а известный шеф-повар Дани Гарсия рассказывала, что она постоянно просила свежую мяту и кокосовую воду.

Виктория объяснила, что наполняет свой рацион "полезным жиром" и регулярно проходит курс детоксикации.

В прошлом году она рассказывала, что ее утешительной едой были цельнозерновые тосты с солью, и призналась: "Для большинства ресторанов я, вероятно, их худший кошмар".

После комментариев Дэвида о ее диете в недавнем интервью, Виктория сказала Vogue: "Он не хотел представить меня скучной. Он просто имел в виду, что никогда не встречал никого, кто был бы более дисциплинирован в своем меню".

"Я ем много полезных жиров: рыба, авокадо, орехи и тому подобное. Я не пью алкоголь, если у меня нет причин не делать этого. Я буду проходить детоксикацию от чего угодно в течение трех-шести месяцев, и не употребляю спиртное в это время. Я довольно экстремальна во всем, что делаю, будь то еда, тренировки, выпивка или отказ от нее", — рассказала Виктория.

Примечательно, но сам Дэвид Бекхэм обожает готовить и часто балует родных стейками. Его страсть к готовке разделяет и его старший сын Бруклин. Он даже завел свой собственный кулинарный блог и угощает своими блюдами свою жену – Николу Пельтц.