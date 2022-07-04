Вікторія Бекхем 29-й раз з'явилася на обкладинці Vogue

Вікторія розповіла про своє дивне меню та згадала, що її чоловік Девід ніколи не зустрічав нікого такого ж дисциплінованого, як вона.

48-річна Вікторія Бекхем, колишня учасниця популярного гурту Spice Girls, а зараз успішна дизайнерка, з'явилася на обкладинці журналу Vogue 29-й раз.

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Для обкладинки австралійського видання Вікторія сфотографувалася в атласній вечірній сукні, а для решти знімків приміряла кілька провокаційних образів із латексу та мережив, які продемонстрували її ідеальну фігуру.

[ + – ] Вікторія Бекхем в австралійському Vogue

І в інтерв'ю для глянцю йшлося про те, як матері чотирьох дітей вдається зберігати фігуру юної дівчини. Дієта Вікторії вже перестала бути секретом після того, як про неї розповів її чоловік, футболіст Девід Бекхем.

[ + – ] Вікторія Бекхем в австралійському Vogue

Той зізнався, що Вікторія останні 25 років їсть ту ж саму їжу: рибу-гриль і овочі. Також вона не вживає соуси, олію, червоне м'ясо, молочні продукти й спиртне.

У 2004 році вона харчувалася лише полуницею та мінеральною водою, а відомий шеф-кухарка Дані Гарсія розповідала, що вона постійно просила свіжу м'яту й кокосову воду.

Вікторія пояснила, що наповнює свій раціон "корисним жиром" і регулярно проходить курс детоксикації.

Минулого року вона розповідала, що її втішною їжею були цільнозернові тости із сіллю, та зізналася: "Для більшості ресторанів я, мабуть, їхній найгірший кошмар".

Після коментарів Девіда про її дієту в недавньому інтерв'ю Вікторія сказала Vogue: "Він не хотів зобразити мене нудною. Він просто мав на увазі, що ніколи не зустрічав нікого, хто був би дисциплінованішим у своєму меню".

"Я їм багато корисних жирів: риба, авокадо, горіхи тощо. Я не п'ю алкоголь, якщо в мене немає причин не робити цього. Я проходитиму детоксикацію від чого завгодно протягом трьох-шести місяців і не вживаю спиртне в це час. Я досить екстремальна в усьому, що роблю, чи то їжа, тренування, випивка чи відмова від неї", — розповіла Вікторія.

Примітно, але сам Девід Бекхем любить готувати й часто балує рідних стейками. Його пристрасть до готування їжі поділяє і його старший син Бруклін. Він навіть завів свій власний кулінарний блог і пригощає своїми стравами свою дружину — Ніколу Пельтц.