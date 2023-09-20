Забастовка в Голливуде: Дрю Бэрримор временно закрыла ток-шоу из-за яростной реакции коллег

Дрю Бэрримор остановила производство своего ток-шоу из-за реакции на ее решение продолжить работу, несмотря на забастовку актеров и писателей. Актриса принесла извинения всем, кого обидела своим предыдущим решением.

Актриса и ведущая Дрю Бэрримор остановила производство своего ток-шоу в США из-за яростной реакции на ее решение продолжить работу, несмотря на забастовку актеров и писателей. Она заявила, что производство программы возобновится после окончания забастовки. Об этом актриса написала в Instagram.

В своем заявлении Бэрримор написала, что "выслушала всех" и теперь приостановит премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка.

"Шоу Дрю Бэрримор" должно было дебютировать на канале CBS. Профсоюз SAG-AFTRA заявил, что роль 48-летней актрисы в качестве ведущей программы технически "не нарушает действующие правила забастовок", но критики заявили, что этот шаг продемонстрировал отсутствие солидарности с коллегами в отрасли.

Бэрримор также исключили из должности ведущей ноябрьской Национальной книжной премии в США после того, как она в начале сентября объявила о своей решимости продолжить шоу.

В своем новом заявлении она сказала: "У меня нет слов, чтобы выразить глубочайшие извинения всем, кого я обидела, и, конечно же, нашей невероятной команде, которая работает над сериалом и сделала его таким, какой он есть сегодня. Мы действительно пытались найти путь вперед. И я искренне надеюсь на решение проблемы для всей отрасли очень скоро".

Почему бастуют актеры Голливуда

Американские писатели из кино- и телеиндустрии начали забастовку в мае, в июле к ним присоединились актеры и исполнители. Это – крупнейшая забастовка, поразившая индустрию за более чем 60 лет.

Забастовка была вызвана несогласием сотрудников киноиндустрии по заработной плате — сотрудники требуют повышения, а также опасениями по поводу использования искусственного интеллекта (ИИ) — студии хотят включить в новые контракты пункт, согласно которому они могут отсканировать актера и использовать его образ без его ведома и бесплатно.

Согласно правилам, все это время 160 000 членов Гильдии актеров не имеют права играть, петь, танцевать, выполнять трюки в фильмах или озвучивать их. Более того, запрещается любое участие в маркетинге проектов: актеры не могут давать интервью, общаться с прессой, выходить на красные дорожки и посещать церемонии награждения

Забастовка, которая не имеет признаков скорого разрешения, вынудила многие шоу прекратить трансляцию.

Предстоящие релизы фильмов и отраслевые мероприятия также, вероятно, будут затронуты, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение с руководителями студий.

Напомним, 25 августа сообщалось, что забастовка в Голливуде подвинула в прокате не только "Дюну 2", но и ряд других премьер. Фанаты "Дюны", которые с нетерпением ждали выхода второй части фантастического фильма Дени Вильнева