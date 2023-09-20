65-летняя Шэрон Стоун появилась в аэропорту в образе стоимостью $15 тысяч

Выбрав дорогой ансамбль для перелета, Шэрон совершенно проигнорировала макияж.

Американская актриса Шэрон Стоун появилась в аэропорту Милана в коричневом кожаном ансамбле от Tod's, а общая стоимость ее образа составила $15 тысяч долларов, пишет Page Six.

Наряд, который звезда выбрала для перелета, состоял из куртки, изготовленной из эластичной кожи наппа, за $4895 и коричневых брюк в тон за $5645 долларов с накладными карманами из того же материала. На ногах у нее были лоферы Tod’s с золотой цепочкой за $945 долларов.

Что касается аксессуаров, то она надела несколько ожерелий, в том числе двойное колье Van Cleef & Arpels Magic, украшение с бриллиантами и колье-подвеску с надписью "S", а также пару блестящих сережек-капель.

Свои светлые волосы актриса зачесала набок. Она прижимала к себе огромную узорчатую спортивную сумку Tod’s.

Несмотря на то, что ее ансамбль был необычно нарядным для полета, оскароносная звезда обошлась без макияжа и доброжелательно улыбалась в камеру папарацци.

Сейчас Шэрон Стоун нечасто появляется на публике. Она больше времени проводит дома, рисуя картины. Однако недавно ее заметили на прогулке с приемным сыном Лэрдом.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун лишилась опеки над сыном Роаном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".