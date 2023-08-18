Шэрон Стоун заметили на редкой прогулке с 18-летним сыном (фото)

Знаменитость наслаждалась встречей с одним из трех своих приемных сыновей.

Related video

65-летняя американская актриса Шэрон Стоун была замечена на редкой прогулке с сыном в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда "Основного инстинкта" наслаждалась встречей с 18-летним сыном Лэрдом. Стоун выбрала для выхода стильный ансамбль, надев белые спортивные штаны с манжетами, черный блейзер и темно-синюю футболку с принтом. Актриса дополнила образ белыми кроссовками, ярко-желтой сумкой и солнцезащитными очками.

У Стоун была широкая улыбка на лице, когда она общалась с Лэрдом, которого она удочерила в мае 2005 года. В связи с тем, что рост заболеваний COVID-19 снова растет в Лос-Анджелесе, Лэрд решил надеть маску для лица. На прогулку с мамой юноша надел красную футболку, синие камуфляжные шорты и белые высокие кроссовки Converse.

В какой-то момент звездная мама была сфотографирована с какими-то бумагами в одной руке, а другой держала. ключи от машины. Также дуэт остановился на обед, так как Лэрд был замечен с коробкой на вынос.

Вместе с Лэрдом она усыновила еще двух мальчиков — 23-летнего Роана и 16-летнего Куинна. К такому решению звезда пришла после многих лет попыток зачать ребенка. У нее было девять выкидышей в результате аутоиммунного заболевания, из-за которого ей было очень трудно вынашивать беременность до полного срока.

После переломного для ее жизни инсульта в 2001 году и разрыва ее шестилетнего брака в 2004 году, Шэрон и ее бывший муж вступили в ожесточенную битву за опеку над Роаном, которую актриса проиграла. Фил Бронштейн получил первичную опеку, а сын каждый месяц навещал Стоун.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".