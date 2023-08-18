Шерон Стоун помітили на рідкісній прогулянці з 18-річним сином (фото)

Знаменитість насолоджувалася зустріччю з одним із трьох своїх прийомних синів.

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65-річна американська акторка Шерон Стоун була помічена на рідкісній прогулянці з сином у Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Основного інстинкту" насолоджувалася зустріччю з 18-річним сином Лердом. Стоун вибрала для виходу стильний ансамбль, одягнувши білі спортивні штани з манжетами, чорний блейзер і темно-синю футболку з принтом. Акторка доповнила образ білими кросівками, яскраво-жовтою сумкою і сонцезахисними окулярами.

У Стоун була широка посмішка на обличчі, коли вона спілкувалася з Лердом, якого вона удочерила в травні 2005 року. У зв'язку з тим, що зростання захворювань на COVID-19 знову зростає в Лос-Анджелесі, Лерд вирішив одягнути маску для обличчя. На прогулянку з мамою юнак одягнув червону футболку, сині камуфляжні шорти та білі високі кросівки Converse.

У якийсь момент зіркова мама була сфотографована з якимись паперами в одній руці, а іншою тримала ключі від машини. Також дует зупинився на обід, оскільки Лерд був помічений з коробкою на винос.

Разом із Лердом вона всиновила ще двох хлопчиків — 23-річного Роана і 16-річного Квінна. До такого рішення зірка прийшла після багатьох років спроб зачати дитину. У неї було дев'ять викиднів унаслідок аутоімунного захворювання, через яке їй було дуже важко виношувати вагітність до повного терміну.

Після переломного для її життя інсульту 2001 року і розриву її шестирічного шлюбу 2004 року, Шерон і її колишній чоловік вступили в запеклу битву за опіку над Роаном, яку актриса програла. Філ Бронштейн отримав первинну опіку, а син щомісяця відвідував Стоун.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун заявила, що позбулася опіки над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".