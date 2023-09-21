"Муж не ревнует": Наталка Денисенко полностью обнажилась в новой откровенной фотосессии

Поклонники актрисы Наталки Денисенко под ее постом в соцсети пишут восхищенные комментарии.

Украинская актриса Наталка Денисенко полностью обнажилась в новой откровенной фотосессии. Несколько снимков, на которых актриса предстала без одежды, прикрываясь только белой простыней, она опубликовала на своей странице в Instagram.

После обстрела 21 сентября Российской Федерацией Киева и других городов Украины в своем посте актриса написала: "Показываю в окно ягодицы российским ракетам. Вообще под этими фото планировала другую публикацию, но сегодняшние обстоятельства заставляют сделать только такую подпись… Вчера сделали такие творческие снимки с моей Наташей Саниной. Очень хочется красоты, в любое время".

На вопрос не ревнует ли муж, Наталка еще раз уточнила, что фотографом была Наташа Санина.

В комментариях фолловеры восхищенно обсуждали провокационные кадры:

"Ай! Это максимальная эстетика, невероятно!!!!!! Каждая фотосессия поражает задумкой, красотой, изяществом и олицетворением искусства";

"Изысканная эстетика — искусство, шикарная";

"Русня не заслуживает такой красоты!";

"Секси! А любимый не ревнует к фотографу?";

"Эстетика и атмосфера. Магическая и античная. Истинная богиня. На ушко точно что-то особенное было сказано";

"Какая крутая фотосессия";

"Макияж удивительный. Может, так задумано было. Но в жизни вы красивее!";

"Та нє, на таке вони не заслужили, дзвони фотографу я підʼїду на фотосесію";

"Мадонна !!!Красиво!!!Волшебная и сексуальная".

Напомним, 19 сентября Фокус писал о том, что Оля Полякова провела ночь в Одессе во время атаки БпЛА. Певица призналась, что была поражена своим же восприятием происходящих событий. Она шокирована, что украинцы привыкли к взрывам.