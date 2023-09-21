Самый элегантный холостяк: Венсан Кассель посетил модный показ в Милане

Неделя моды в итальянской столице стиля собирает звезд первой величины.

Пока количество красных дорожек уменьшилось из-за забастовки актеров и сценаристов, модные мероприятия собирают звезд. Стартовала Неделя моды в Милане и туда съехались селебрити со всего мира. Так, показ Prada посетил Венсан Кассель, который недавно расстался со своей молодой женой, моделью Тиной Кунаки, и теперь снова стал завидным женихом. Об этом пишет Daily Mail.

Венсан Кассель – амбассадор бренда. Он снимался в рекламной кампании Prada сезона весна-лето 2023. Фэшн-фотограф Дэвид Симс сделал стильные черно-белые снимки Касселя, Луи Партриджа и Хантер Шаффер.

А для своего эффектного появления в Милане Венсан выбрал бежевые брюки, кроссовки и бледно-зеленую рубашку. Образ он дополнил солнцезащитными очками, конечно от Prada.

Венсан Кассель на показе Prada Фото: Getty Images

Также показ посетили Скарлетт Йоханссон , Эмма Уотсон, Кайли Дженнер и София Ричи.

А британский актер Бенедикт Камбербэтч для выхода в свет выбрал рубашку с цветочным узором и широкое кремовое пальто Prada.

Неделя моды в Милане следует за мероприятиями в Нью-Йорке и Лондоне, на которых дизайнеры представляют свои творения весны/лета 2024 года. Всего пройдет 62 модных показа. Неделя моды продлиться до 25 сентября и, среди прочих, ожидаются показы Giorgio Armani, Dolce & Gabbana и Versace.

Напомним, Венсан Касссель и Тина Кунаки расстались весной этого года. В браке они прожили пять лет. У пары родилась дочь Амазония.

Публично они не заявляли о расставании, но Венсан удалил все фото жены из Instagram и не поздравил ее с днем рождения.

Источник подтвердил слухи о разводе, сказав, что "Тина убита горем".