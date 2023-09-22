С брошью в виде Украины: Елена Зеленская встретилась с Джилл Байден (фото)

Первые леди Украины и США договорились об инициативе, которая "сделает мир лучше".

Елена Зеленская в рамках визита в США встретилась с первой леди страны Джилл Байден. Об этом супруга президента Украины рассказала в своем Instagram.

"Бывают встречи, которые не только свидетельствуют о взаимопонимании, но и вдохновляют, дают новый толчок. Сегодняшний разговор с Джилл Байден именно такой: во время него родилась инициатива, которую скоро увидит мир. И уверена, она будет делать его лучше", — отметила украинская первая леди.

Елена Зеленская вспомнила, как жена Джо Байдена приехала в Украину в первые месяцы полномасштабной войны, и назвала это "смелым поступком".

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Елена Зеленская и Джилл Байден

В этот же день супруги Зеленские встретились с президентом США и его женой в Белом доме.

Для публичного появления за границей первая леди Украины выбрала кремовый брючный костюм, который дополнила брошью в виде карты Украины. Волосы Елена Зеленская собрала в элегантную прическу.

Президенты Украины и США со своими женами

Напомним, Елена Зеленская посетила Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, где увидела картину украинского художника Архипа Куинджи.

Также Фокус писал о появлении Елены Зеленской на Генассамблее ООН в символическом деловом образе.