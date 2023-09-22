"Пять лет ада": Оззи Осборн перенес операцию на позвоночнике

Оззи Осборн заявил, что, независимо от того, чем закончится хирургическое вмешательство, больше он на это не пойдет.

Британский рок-музыкант и певец Оззи Осборн заявил, что он в последний раз ложился под нож хирурга, чтобы исправить повреждение позвоночника, полученное им во время падения в 2019 году, сообщает ВВС.

"Я не могу поверить, что дошел до конца. Это были пять лет абсолютного ада для меня и моей семьи", — рассказал Осборн.

Падение звезды усугубило травму, которую он получил в результате аварии на квадроцикле в 2003 году, что повлияло на его способность ходить.

Однако он заявил, что откажется от любых дальнейших хирургических вмешательств.

"Это будет последняя операция, потому что я больше не могу их делать. Независимо от того, чем это закончится, послезавтра и все. Я больше не буду делать. Я не могу", — сказал он в выпуске подкаста The Osbournes Podcast, записанном в прошлую субботу, 16 сентября, за день до процедуры.

Хотя его здоровье "несколько улучшилось", он все еще испытывает проблемы с подвижностью.

"У меня такое ощущение, будто к ногам привязали кирпич. Сегодня я поднялся наверх и спустился вниз, впервые за долгое время, и у меня такое ощущение, будто на ногах стоят водолазные ботинки. Я думаю, дело в нервах. Нервы, когда я повредил позвоночник, все повреждены", — сказал он.

Звезда Black Sabbath сказал, что хотел выйти из дома, чтобы "прогуляться по кварталу", но беспокоился о том, что фотографы "подстерегают меня повсюду, чтобы устроить засаду".

"Когда меня фотографируют, у меня полуоткрытый рот или я согнулся, и это типа: "Оззи на последнем издыхании. Но я далеко не на последнем издыхании", — сказал он.

В феврале этого года 74-летний музыкант объявил о завершении гастролей, хотя месяц спустя он заявил, что надеется вернуться на сцену в какой-то момент в будущем.

Он должен был появиться на фестивале Power Trip в Калифорнии вместе с Metallica, AC/DC и Guns N' Roses. Однако в июле он покинул состав.

В последние годы Осборн страдал от ряда проблем со здоровьем. В 2003 году ему поставили диагноз болезнь Паркинсона, но он не объявлял об этом публично до 2020 года. "У меня болезнь Паркинсона, и я никогда об этом не думаю", — скзал Оззи.

Врачи вставили ему в шею металлические пластины после того, как он поскользнулся и упал в 2019 году, но они причиняли ему дополнительный дискомфорт, и в конечном итоге их пришлось удалить. Также он перенес Covid.

Ранее Фокус писал, что Оззи Осборн предложил принять в своем особняке украинских беженцев. Вместе с супругой Шерон музыкант согласился приютить у себя две семьи, спасающиеся от войны.