Болезнь прогрессирует: Оззи Осборн отменил возвращение на сцену

Вместо Оззи на фестивале выступит другая группа, которая, по словам Осборна, не разочарует публику.

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74-летний британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн, которому в 2003 году диагностировали болезнь Паркинсона, заявил, что не выступит на предстоящем фестивале Power Trip в октябре. Изначально на фест, анонсированный на 6-8 октября в калифорнийском Индио, хэдлайнерами заявлены сразу AC/DC, Metallica, Guns n` Roses, Iron Maiden, Тool и собственно Ozzy Osbourne. Теперь этот список стал короче. О том, что его не будет на фестивале, Оззи сообщил в Instagram.

Не так давно рокер был замечен на улице с тростью. О своем диагнозе он публично рассказал в 2020-м году, когда игнорировать проявления болезни стало уже невозможно. 4

Фестиваль Power Trip состоится в октябре в Калифорнии

О том, что его не будет на фестивале, Оззи сообщил в Instagram.

"Как бы это ни было болезненно, мне пришлось принять решение отказаться от выступления на Power Trip в октябре. Изначально я планировал вернуться на сцену летом 2024 года, и когда поступило предложение выступить в этом шоу, я с оптимизмом двинулся вперед. К сожалению, мое тело говорит мне, что я просто еще не готов, и я слишком горжусь тем, что мое первое шоу почти за пять лет будет неполным. Группа, которая заменит меня на Power Trip, будет объявлена ​​в ближайшее время. Они мои личные друзья, и я могу обещать, что вы не будете разочарованы. Прежде всего, я хочу поблагодарить своих поклонников, мою группу и мою команду за их безоговорочную преданность и постоянную поддержку. Я люблю вас всех и скоро увидимся. Благослови Господь, Оззи", – говорится в публикации.

Певец в феврале этого года сообщил, что он прекращает гастрольную деятельность.

"Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в крупную аварию, повредив позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке. Мое тело после трех операций все еще физически слабое. Я искренне польщен тем, как вы все это время терпеливо хранили билеты", – написал артист, который ко всему прочему в 2019 году упал в ванной, в результате чего он повредил позвонки на шее и нуждался в операции.

Он подчеркнул, что не думал, что его гастроли закончатся таким образом, и поблагодарил за поддержку поклонников и семью.

Оззи делал все, чтобы вернуться на сцену, однако здоровье внесло свои коррективы в его планы.

Ранее Фокус писал, что Оззи Осборн предложил принять в своем особняке украинских беженцев.