Хвороба прогресує: Оззі Осборн скасував повернення на сцену

Замість Оззі на фестивалі Power Trip виступить інший гурт, який, за словами Осборна, не розчарує публіку.

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74-річний британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath Оззі Осборн, якому 2003 року діагностували хворобу Паркінсона, заявив, що не виступить на майбутньому фестивалі Power Trip у жовтні. Спочатку на фест, анонсований на 6-8 жовтня в каліфорнійському Індіо, хедлайнерами заявлені одразу AC/DC, Metallica, Guns n`Roses, Iron Maiden, Тool і власне Ozzy Osbourne. Тепер цей список став коротшим. Про те, що його не буде на фестивалі, Оззі повідомив в Instagram.

Не так давно рокер був помічений на вулиці з тростиною. Про свій діагноз він публічно розповів 2020-го року, коли ігнорувати прояви хвороби стало вже неможливо. 4

Фестиваль Power Trip відбудеться в жовтні в Каліфорнії

Про те, що його не буде на фестивалі, Оззі повідомив в Instagram.

"Хоч би як це було болісно, мені довелося ухвалити рішення відмовитися від виступу на Power Trip у жовтні. Спочатку я планував повернутися на сцену влітку 2024 року, і коли надійшла пропозиція виступити в цьому шоу, я з оптимізмом рушив уперед. На жаль, моє тіло говорить мені, що я просто ще не готовий, і я занадто пишаюся тим, що моє перше шоу майже за п'ять років буде неповним. Група, яка замінить мене на Power Trip, буде оголошена найближчим часом. Вони мої особисті друзі, і я можу обіцяти, що ви не будете розчаровані. Перш за все, я хочу подякувати своїм шанувальникам, моєму гурту і моїй команді за їхню беззастережну відданість і постійну підтримку. Я люблю вас усіх і скоро побачимося. Благослови Господь, Оззі", — йдеться в публікації.

Співак у лютому цього року повідомив, що він припиняє гастрольну діяльність .

"Це, напевно, одна з найскладніших речей, якими мені коли-небудь доводилося ділитися з моїми відданими шанувальниками. Як ви всі знаєте, чотири роки тому, цього місяця, я потрапив у велику аварію, пошкодивши хребет. Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. Мій голос у порядку. Моє тіло після трьох операцій все ще фізично слабке. Я щиро задоволений тим, як ви весь цей час терпляче зберігали квитки", — написав артист, який, крім усього іншого, у 2019 році впав у ванній, унаслідок чого він пошкодив хребці на шиї й потребував операції.

Він наголосив, що не думав, що його гастролі закінчаться таким чином, і подякував за підтримку шанувальників і сім'ю.

Оззі робив усе, щоб повернутися на сцену, однак здоров'я внесло свої корективи в його плани.

Раніше Фокус писав, що Оззі Осборн запропонував прийняти у своєму особняку українських біженців.