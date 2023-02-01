Оззі Осборн повідомив, що йде зі сцени через хворобу Паркінсона

Ветеран рок-музики скасував усі гастролі та всі свої концерти.

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74-річний Оззі Осборн оголосив про припинення концертної діяльності. Він скасував гастролі та концерти. У рокера погіршується здоров'я: він страждає на хворобу Паркінсона і нещодавно переніс важку операцію на хребті. Про це пише Daily Mail.

"Не думав я, що так все закінчиться", — написав Оззі в дописі в Instagram.

Соліст культової групи Black Sabbath вибачився за те, що "розчарував" своїх шанувальників і зізнався, що стан його здоров'я залишає бажати кращого: він все ще справляється з наслідками операції на хребті на тлі боротьби з хворобою Паркінсона.

[ + – ] Оззі Осборн у 2016 році

"Це, напевно, одна з найскладніших речей, якими мені колись доводилося ділитися з моїми відданими шанувальниками. Як ви всі знаєте, чотири роки тому, цього місяця, я потрапив у велику аварію, в якій пошкодив хребет. Моєю єдиною метою в цей час було повернутися на сцену. Мій голос у порядку. Однак після трьох операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та зовсім недавно новаторського лікування кібернікою (HAL) моє тіло все ще фізично слабке", — розповів рокер.

Він мав розпочати свій європейський тур у травні. Тур тричі переносили з 2019 року, але тепер його офіційно скасовано, як і всі концерти.

Останнє турне Оззі відбулося у грудні 2018 року, коли він виступив на Ozzfest в Інглвуді в межах прощального туру No More Tours II.

Оззі подякував своїм шанувальникам за те, що вони чекали на його концерти, але повідомив, що фізично не здатний взяти участь у концертному турі.

"Я ніколи б не подумав, що мої гастрольні дні закінчаться так. Моя команда зараз вигадує ідеї, де я зможу виступати, не мандруючи з міста в місто і з країни в країну", — написав Оззі та подякував своїм сім'ям, помічникам і фанатам за "нескінченну відданість, вірність і підтримку, а також за те, що вони дали мені життя, про яке я ніколи не мріяв, що в мене буде".

Раніше Оззі Осборн говорив, що може залишитися паралізованим на все життя після першої операції на хребті у 2019 році.

Він упав і сильно травмувався після того, як у 2019 році у нього діагностували хворобу Паркінсона. Це посилило травму шиї, отриману після аварії на квадроциклі в 2003 році.

Він переніс операцію на хребті, внаслідок якої у нього залишилося 15 шурупів у спині, нервові болі у шиї, спині, плечах і руках.

Торік він переніс ще дві операції, останню з яких було проведено у червні, й Оззі казав, що нарешті знайшов хорошого хірурга.

[ + – ] Оззі Осборн

Хітмейкер Black Sabbath повернувся на сцену в серпні свого рідного міста Бірмінгема на церемонію закриття Ігор Співдружності — лише через два місяці після операції, яка "змінила життя".

На своєму каналі Ozzy's Boneyard на SiriusXM минулого місяця, Оззі говорив, що найбільше у світі хотів би повернутися до концертів і зізнався, що ніколи так довго не хворів.

"З моєю головою все гаразд, моя творчість у порядку, мій спів у порядку, але я просто не можу зараз багато ходити. Я не можу вам описати, наскільки страшенно розчаровувальним стало моє життя", — казав Оззі.

Нагадаємо, хвороба Паркінсона уражає одного з 500 осіб. Вона спричиняє ригідність м'язів, уповільненість рухів, тремор, порушення сну, хронічну втому, погіршення якості життя та може призвести до тяжкої інвалідності.

Це прогресуюче неврологічне захворювання, яке руйнує клітини у тій частині мозку, що контролює рухи.

Наразі немає ні ліків, ні способу зупинити прогресування хвороби.

Нагадаємо, з початку війни Оззі Осборн і його дружина підтримують Україну. Вони навіть віддали двом українським сім'ям свій маєток у Бакінгемширі.