Оззи Осборн сообщил об уходе со сцены из-за болезни Паркинсона

Ветеран рок-музыки отменил все гастроли и все свои концерты.

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74-летний Оззи Осборн объявил о прекращении концертной деятельности. Он отменил гастроли и концерты. У рокера ухудшается здоровье: он страдает от болезни Паркинсона и недавно перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Об этом пишет Daily Mail.

"Не думал я, что так все закончится", — написал Оззи в посте на Instagram.

Солист культовой группы Black Sabbath извинился за то, что "разочаровал" своих поклонников и признался, что состояние его здоровья оставляет делать лучшего: он все еще справляется с последствиями операции на позвоночнике на фоне продолжающейся борьбы с болезнью Паркинсона.

[ + – ] Оззи Осборн в 2016 году

"Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в крупную аварию, в которой повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения киберникой (HAL) мое тело все еще физически слабо", — рассказал рокер.

Он должен был начать свой европейский тур в мае. Тур трижды переносили с 2019 года, но теперь он официально отменен, как и все концерты.

Последнее турне Оззи состоялось в декабре 2018 года, когда он выступил на Ozzfest в Инглвуде в рамках прощального тура No More Tours II.

Оззи поблагодарил своих поклонников за то, что они ждали его концертов, но сообщил, что физически не способен принять участие в концертном туре.

"Я никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время придумывает идеи, где я смогу выступать, не путешествуя из города в город и из страны в страну", — написал Оззи и поблагодарил своих семью, помощников и фанатов за "бесконечную преданность, верность и поддержку, а также за то, что они дали мне жизнь, которой я никогда не когда-либо мечтал, что у меня будет".

Ранее Оззи Осборн говорил, что может остаться парализованным на всю жизнь после первой операции на позвоночнике в 2019 году.

Он упал и сильно травмировался после того, как в 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. Это усугубило травму шеи полученную после аварии на квадроцикле в 2003 году.

Он перенес операцию на позвоночнике, в результате которой у него осталось 15 шурупов в спине, нервные боли в шее, спине, плечах и руках.

В прошлом году он перенес еще две операции, последняя из которых была проведена в июне, и Оззи говорил, что наконец нашел хорошего хирурга.

[ + – ] Оззи Осборн

Хитмейкер Black Sabbath вернулся на сцену в августе своего родного города Бирмингема на церемонию закрытия Игр Содружества — всего через два месяца после "изменившей жизнь операции".

На своем канале Ozzy's Boneyard на SiriusXM в прошлом месяце, Оззи говорил,ч то больше всего на свете хотел бы вернуться к концертам и признался, что никогда так долго не болел.

"С моей головой все в порядке, мое творчество в порядке, мое пение в порядке, но я просто не могу сейчас много ходить. Я не могу вам описать, насколько чертовски разочаровывающей стала моя жизнь", — говорил Оззи.

Напомним, болезнь Паркинсона поражает одного из 500 человек. Она вызывает ригидность мышц, замедленность движений, тремор, нарушение сна, хроническую усталость, ухудшение качества жизни и может привести к тяжелой инвалидности.

Это прогрессирующее неврологическое заболевание, которое разрушает клетки в той части мозга, которая контролирует движения.

В настоящее время нет ни лекарства, ни способа остановить прогрессирование болезни.

Напомним, с начала войны Оззи Осборн и его жена поддерживают Украину. Они даже отдали двум украинским семьям свое имение в Бакингемшире.