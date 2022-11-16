С тростью и совсем седой: Оззи Осборн изменился до неузнаваемости

В сгорбившемся старике с болезнью Паркинсона с трудом можно узнать легенду хеви-метала.

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73-летний британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, Оззи Осборн в последнее время редко появляется на публике. Артист, которого называют "крестным отцом хеви-метала", постаревший и поседевший, был замечен в Беверли-Хиллз в сопровождении помощницы, пишет Daily Mail.

Музыкант был без привычных ретро очков, подводки для глаз и шел, опираясь на трость. Периодически помощница брала его за руку, поддерживая его.

Оззи надел рубашку, длинное серое пальто, черные джинсы и такого же цвета кроссовки.

Осборн, известный своими эпатажными шоу, постепенно уменьшал количество выступлений, а в январе 2020 года шокировал поклонников новостью о том, что уже 17 лет живет с болезнью Паркинсона, диагностированной у него в 2003-м.

"Я чувствую, что хожу в свинцовых ботинках", – говорил Оззи в августовском интервью The Guardian, описывая ущерб, который болезнь нанесла его физическому и психическому здоровью.

Кроме болезни Паркинсона, у Осборна серьезные проблемы со спиной. Он испытывал сильные боли на позвоночнике и вынужден был лечь на операционный стол. Поскольку все лечащие врачи музыканта находятся в Лос-Анджелесе, живая легенда, которая вот-вот начнет снимать новое реалити-шоу о возвращении своей семьи в Великобританию, недавно выразила резкое нежелание жить в Англии на постоянной основе.

"Честно говоря, я не хочу возвращаться. К черту это", – заявил он. Это недавнее изменение взглядов резко контрастирует с тем, что три месяца назад Оззи заявил, что он не "хочет умереть в сумасшедшей Америке".

Напомним, когда началась война в Украине, Осборн выразил желание принять беженцев из нашей страны в своем особняке.