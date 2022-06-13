Оззи Осборна ждет серьезная операция, которая определит его дальнейшую жизнь

Музыкант страдает болезнью Паркинсона. Недавно он сильно упал и повредил позвоночник.

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73-летнему рок-музыканту Оззи Осборну предстоит серьезная операция. Об этом его супруга, 69-летняя телеведущая Шэрон Осборн, рассказала журналистам.

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Как пишет Daily mail жена музыканта возвращается в Лос-Анджелес из Лондона, чтобы быть рядом с Оззи Осборном во время операции, которая полностью изменит его жизнь.

Напомним, шоумен страдает болезнью Паркинсона. Недавно он сильно упал и выбил металлические стержни из позвоночника, которые ему поставили после аварии на квадроцикле в 2003 году. Речь идет об операции, связанной с его передвижением.

Известно, что Осборны вернулись в свое поместье в Великобритании, где планировали построить реабилитационное крыло с отдельной квартирой для медсестры и всевозможными вспомогательными средствами для свободного перемещения 73-летнего Оззи. Пристройка также должна включать студию здоровья и физических упражнений, оранжерею у бассейна и комнату в саду.

Как пишут в Daily mail, Шэрон Осборн недавно призналась, что ей приходится много заботиться о супруге из-за его проблем со здоровьем.

"Это очень сложно, потому что сочетание болезни Паркинсона и его несчастного случая, ну, ну, что это? Почему это происходит? Почему это происходит? — говорила Шэрон.

Оззи Осборн не так давно в откровенном интервью американскому телевидению также рассказал о своем диагнозе Паркинсона, назвав его "просто еще одной вещью на тарелке, с которой придется разобраться".

По словам Оззи, у него не было ни малейшего понятия о том, что это за болезнь. И когда она настигла его, он испытал шок. Но сейчас он ни капли не беспокоится и продолжает жить, подстраиваясь под свой недуг.

Фокус ранее рассказывал, что семья Осборнов готова принять в своем роскошном особняке в графстве Бакингемшир две украинские семьи, спасающиеся от войны. По словам Шэрон Осборн, предоставить жилье для беженцев непросто из-за бюрократии, которая сильно тормозит процесс, но они с мужем надеются как можно быстрее урегулировать этот вопрос.

Также Фокус писал, что дочь Осборнов, 37-летняя британская певица Келли Осборн, ждет ребенка.