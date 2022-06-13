На Оззі Осборна чекає серйозна операція, яка визначить його подальше життя

Музикант страждає на хворобу Паркінсона. Нещодавно він сильно впав і пошкодив хребет.

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73-річного рок-музиканта Оззі Осборна чекає серйозна операція. Про це його дружина, 69-річна телеведуча Шерон Осборн, розповіла журналістам.

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Як пише Daily mail дружина музиканта повертається до Лос-Анджелеса з Лондона, щоб бути поруч з Оззі Осборном під час операції, яка повністю змінить його життя.

Нагадаємо, шоумен страждає на хворобу Паркінсона. Нещодавно він сильно впав і вибив металеві стрижні з хребта, які йому поставили після аварії на квадроциклі у 2003 році. Йдеться про операцію, пов'язану з його пересуванням.

Відомо, що Осборни повернулися до свого маєтку у Великій Британії, де планували побудувати реабілітаційне крило з окремою квартирою для медсестри та всілякими допоміжними засобами для вільного переміщення 73-річного Оззі. Прибудова також повинна враховувати студію здоров'я і фізичних вправ, оранжерею біля басейну та кімнату в саду.

Як пишуть у Daily mail, Шерон Осборн нещодавно зізналася, що їй доводиться багато дбати про чоловіка через його проблеми зі здоров'ям.

"Це дуже складно, тому що поєднання хвороби Паркінсона та його нещасного випадку, ну, ну що це? Чому це відбувається? Чому це відбувається?" — говорила Шерон.

Оззі Осборн нещодавно у відвертому інтерв'ю американському телебаченню також розповів про свій діагноз Паркінсона, назвавши його "просто ще однією річчю на тарілці, з якою доведеться розібратися".

За словами Оззі, він не мав жодного уявлення про те, що це за хвороба. І коли вона наздогнала його, він зазнав шоку. Але зараз він ні краплі не турбується і продовжує жити, підлаштовуючись під свою недугу.

Фокус раніше розповідав, що сім'я Осборнів готова прийняти у своєму розкішному маєтку у графстві Бакінгемшир дві українські родини, які рятуються від війни. За словами Шерон Осборн, надати житло для біженців непросто через бюрократію, яка сильно гальмує процес, але вони з чоловіком сподіваються якнайшвидше врегулювати це питання.

Також Фокус писав, що донька Осборнів, 37-річна британська співачка Келлі Осборн, чекає на дитину.