На сьомому небі від щастя. Келлі Осборн оголосила, що чекає на первістка

Співачка неймовірно рада тому, що стане мамою.

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37-річна британська співачка Келлі Осборн повідомила підписникам щасливу новину — вона готується стати мамою, чому безмежно щаслива. Про це Келлі написала у себе в Instagram.

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Співачка опублікувала кілька фото, на яких розглядає знімок УЗД. Келлі написала, що кілька місяців мовчала, але тепер готова повідомити свого фаната, що вона в захваті від свого нового стану.

"Я знаю, що останні кілька місяців я була дуже тихою, тому вирішила поділитися з усіма вами, чому… Я на сьомому небі від щастя, бо хочу оголосити, що я маю намір стати мамою. Сказати, що я щаслива, не зовсім правильно. Я в захваті!" — написала співачка у соцмережах.

Нагадаємо, донька знаменитого рок-музиканта Оззі Осборна та телеведучої Шерон Осборн зустрічається з 45-річним американським діджеєм Сідні Джорджем Вілсоном, відомим як DJ Starscream. Пара офіційно оголосила про свої стосунки у лютому 2022 року після 23 років дружби.

"Ти мій найкращий друг, моя родинна душа, і я так сильно люблю тебе, Сідні Джордж Вілсон" — написала в соцмережах Келлі Осборн, опублікувавши фото зі своїм коханим.

Фокус раніше писав, що 73-річний британський рок-музикант Оззі Осборн і його дружина, телеведуча Шерон Осборн, готові дати притулок двом українським родинам, які рятуються від війни, у своєму розкішному маєтку в графстві Бакінгемшир. І хоча надання житла може зайняти якийсь тривалий час через бюрократичні процеси, знаменитості налаштовані рішучі.