На седьмом небе от счастья. Келли Осборн объявила, что ждет первенца

Певица невероятно рада тому, что станет мамой.

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37-летняя британская певица Келли Осборн сообщила подписчикам счастливую новость — она готовится стать мамой, чему безмерно счастлива. Об этом Келли написала у себя в Instagram.

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Певица опубликовала несколько фотографий, на которых рассматривает снимок УЗИ. Келли написала, что несколько месяцев молчала, но теперь готова сообщить своим фанатом, что она в восторге от своего нового положения.

"Я знаю, что последние несколько месяцев я была очень тихой, поэтому решила поделиться со всеми вами, почему… Я на седьмом небе от счастья, потому что хочу объявить, что я собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, не совсем правильно. Я в восторге!" — написала певица в соцсетях.

Напомним, дочка знаменитого рок-музыканта Оззи Осборна и телеведущей Шерон Осборн встречается с 45-летним американским диджеем Сидни Джорджом Уилсоном, известным как DJ Starscream. Пара официально объявила о своих отношениях в феврале 2022 года после 23 лет дружбы.

"Ты мой лучший друг, моя родственная душа, и я так сильно люблю тебя, Сидни Джордж Уилсон" — написала в соцсетях Келли Осборн, опубликовав фото со своим возлюбленным.

Фокус ранее писал, что 73-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн и его супруга, телеведущая Шерон Осборн, готовы приютить две украинские семьи, спасающиеся от войны, в своем роскошном особняке в графстве Бакингемшир. И хотя предоставление жилья может занять какое-то продолжительное время из-за бюрократических процессов, знаменитости настроены решительны.