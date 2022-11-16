Із тростиною та зовсім сивий: Оззі Осборн змінився до невпізнання

У згорбленому старигані з хворобою Паркінсона насилу можна впізнати легенду хеві-металу.

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73-річний британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, Оззі Осборн останнім часом рідко з'являється на публіці. Артист, якого називають "хрещеним батьком хеві-металу", постарілий і посивілий, був помічений у Беверлі-Хіллз у супроводі помічниці, пише Daily Mail.

Музикант був без звичних ретро окулярів, підводки для очей і йшов, спираючись на палицю. Періодично помічниця брала його за руку, підтримуючи його.

Оззі одягнув сорочку, довге сіре пальто, чорні джинси й такого ж кольору кросівки.

Осборн, відомий своїми епатажними шоу, поступово зменшував кількість виступів, а в січні 2020 року шокував шанувальників новиною про те, що вже 17 років живе з хворобою Паркінсона, діагностованою в нього 2003-го.

"Я відчуваю, що ходжу у свинцевих черевиках", — казав Оззі в серпневому інтерв'ю The Guardian, описуючи шкоду, яку хвороба завдала його фізичному та психічному здоров'ю.

Крім хвороби Паркінсона, Осборн має серйозні проблеми зі спиною. Він відчував сильний біль у хребті та змушений був лягти на операційний стіл. Оскільки всі лікарі музиканта перебувають у Лос-Анджелесі, жива легенда, яка ось-ось почне знімати нове реаліті-шоу про повернення своєї родини у Великобританію, нещодавно висловила різке небажання жити в Англії на постійній основі.

"Чесно кажучи, я не хочу повертатися. До біса це", — заявив він. Ця нещодавня зміна поглядів різко контрастує з тим, що три місяці тому Оззі заявив, що він не "хоче померти в божевільній Америці".

Нагадаємо, коли почалася війна в Україні, Осборн висловив бажання прийняти біженців із нашої країни у своєму маєтку.