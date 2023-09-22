"Другое слово для жизни": Энн Хэтэуэй высказалась о старении

Знаменитость призналась, какие комплименты воспринимает негативно.

40-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о своих взглядах на старение, красоту и то, какие эмоции вызывают у нее комплименты. Звезда фильма "Дневники принцессы" дала интервью People.

Знаменитость призналась, что люди продолжают говорить ей, что "она изящно стареет", когда актриса об этом даже не думает.

"Старение — это личное, и мы должны перестать спрашивать об этом женщин. Старение это просто другое слово для обозначения жизни. Я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя лучше, чем в 20 лет, потому что я гораздо лучше забочусь о себе", — призналась Хэтэуэй, добавив, что она тщательно подбирает свой рацион питания и отказывается от алкоголя.

Энн поделилась, что когда она впервые попала в Голливуд в юности в конце 1990-х годов, это была "совсем другая эпоха".

"Было впечатление, что скала была неизбежной. И эта скала была довольно молодой", — добавила она, сделав предположение, что скоро перерастет свои голливудские роли.

Когда Энн была объявлена новым амбассадором бренда Shiseido, она была чрезвычайно рада, узнав, что девиз кампании будет "потенциал не имеет возраста".

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Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

"Найти свой свет не всегда легко", — говорит она в рекламном видео. "Трудно вспомнить, что даже тени могут привести нас к свету", — отметила актриса.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Напомним, Энн Хэтэуэй с Зендаей снялись для рекламного кампейна Bulgari.

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