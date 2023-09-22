Наоми Кэмпбелл снялась для китайского глянца (фото)
Знаменитость вспомнила свои корни, украшая обложку W Magazine.
53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для китайского глянца. Об этом звезда подиумов рассказала в своем Instagram.
Мама двоих детей украсила обложку свежего выпуска W Magazine Китай.
"Связь с моими китайскими корнями 🇨🇳", — отметила модель китайско-ямайского происхождения.
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На первой полосе журнала Наоми позировала на стуле, продемонстрировав коричневый блейзер и белое платье. Свои длинные черные волосы она распустила.
"Люди всегда говорят, что Близнецы имеют две личности, одна с компетентностью входить в любую дверь с большой уверенностью, а другая полная противоположность. Это больше похоже на сосуществование интроверсии и экстраверсии в личности. Это не отражает всех Близнецов, потому что я Близнецы", — рассказала изданию Кэмпбелл.
Супермодель также позировала с цветами в волосах и в образе розы.
Кроме этого, мама двоих детей позировала топлес, прикрыв грудь рукой на черно-белом фото.
Напомним, Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в полупрозрачном платье.
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