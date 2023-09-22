"Он не вернется": известный украинский продюсер поставил точку в карьере Олега Винника

По словам Дениса Путинцева, Винник уже не сможет вернуть свою популярность и в Украину он, скорее всего не вернется.

Украинский продюсер Денис Путинцев считает, что "повелитель волчиц" певец Олег Винник, который в начале войны уехал в Германию, уже не вернется в Украину. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

Олег Винник Фото: Скриншот

По его словам, 49-летний украинский певец заработал достаточно денег, чтобы жить за границей и открыть там небольшой бизнес. Продюсер считает, что Винник поступил мудрее, чем его коллеги по цеху и его сложно в чем-то обвинить.

"Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже и не вернется в Украину. Он достаточно заработал для того, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-то небольшой бизнес и там остаться жить".

Кроме того, Путинцев ответил, может ли Винник вернуть былую популярность в том случае, если все же решится вернуться на родину.

"Точно нет. На его место уже есть несколько претендентов, которые займут эту нишу", — добавил Путинцев.

Что известно об Олеге Виннике

В начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Олег Винник уехал в Германию. В течение года ходили разнообразные слухи о причинах его молчания. Позже свой отъезд певец объяснил тем, что у него серьезная болезнь и за границей он якобы проходит лечение. Спустя год после длительного отсутствия он был замечен в Киеве. Чем сейчас занимается Винник — неизвестно.

Напомним, Юрий Горбунов высказался по поводу исчезновения Олега Винника.