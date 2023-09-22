Ангус Клауд: стала известна причина смерти звезды "Эйфории" (фото)

За неделю до смерти актер, который сыграл в популярном молодежном драматическом сериале "Эйфория", похоронил собственного отца, умершего от онкологии.

Актер "Эйфории" 25-летний Ангус Клауд в июле был найден без сознания в доме своей семьи в Окленде. Он умер от случайной передозировки смертельной комбинации наркотиков, говорится в отчете калифорнийской полиции, сообщает Sky News.

"Клауд умер от смертельной смеси метамфетамина, фентанила, кокаина и бензодиазепинов", — подтвердили изданию в бюро.

Фото: instagram/anguscloud

После его смерти мать Клауда заявила в социальных сетях, что, по ее мнению, ее сын " не намеревался покончить с собой ", и сказала, что за несколько часов до смерти он говорил о своих планах и о своей семье.

Фото: instagram/anguscloud

Его семья также рассказала о его борьбе с психическим здоровьем, сказав: "Мы надеемся, что его кончина станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку".

За неделю до смерти актер оплакивал смерть собственного отца от мезотелиомы (разновидность рака — ред.) и поехал в Ирландию, чтобы похоронить его.

Что известно об Ангусе Клауде

Клауд получил наибольшую известность благодаря роли торговца наркотиками Фезко вместе с Зендаей в популярном молодежном драматическом сериале "Эйфория".

Он работал в ресторане в Бруклине, Нью-Йорк, когда директор по кастингу Euphoria пригласил его на свою первую актерскую роль.

После его смерти создатель "Эйфории" Сэм Левинсон сказал: "Не было никого, похожего на Ангуса. Он был слишком особенным, слишком талантливым и слишком молодым, чтобы покинуть нас так скоро. Он также боролся, как и многие из нас, с зависимостью и депрессией. Надеюсь, он знал, скольких сердец он покорил. Я любил его. Я всегда буду любить его. Покойся с миром и благослови Господь его семью".

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