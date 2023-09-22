Умерла советская актриса Нина Беляева

Актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева умерла на 93 году жизни.

Related video

Известная советская актриса кино и театра Нина Беляева, запомнившаяся зрителю ролью Поварихи в экранизации "Сказки о царе Салтане", ушла из жизни четверг, 21 сентября, в возрасте 92 лет, сообщают росСМИ.

Актриса умерла от сердечной недостаточности в Москве у себя в квартире на Ракетном бульваре. Ее тело обнаружил брат Анатолий, которой проживает вместе с ней. Подробности о прощании и похоронах не приводятся.

Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. В 1957 — 1966 годах работала в Московском академическом театре Сатиры. После театра перешла на службу в отделение чтецов Московской государственной академической филармонии.

Актриса снималась в фильмах "Коммунист", "Яблоко раздора", "Шли солдаты…", "Свет далекой звезды", "Чернобурая лиса". Но особенно запомнилась она зрителю по фильму "Сказка о царе Салтане", где она сыграла роль Поварихи.

Напомним, 26 августа сообщалось, что умер режиссер Глеб Панфилов, снявший фильм "Васса".

Ранее, в 81 год умерла российская актриса Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Андрей Рублев" и "Зимняя вишня".