Кайли Миноуг примерила платье украинского бренда (фото)

Артистка позировала в наряде для обложки своего нового альбома "Tension".

55-летняя австралийская поп-певица Кайли Миноуг примерила платье украинского бренда. Об этом сообщается на Instagram-странице FROLOV.

Звезда сцены выбрала кутюрное платье украинского бренда FROLOV для обложки своего нового альбома "Tension".

Кайли Миноуг

Как известно, платье "Зоря" из кутюрной коллекции украинского бренда, посвященной исследованию украинской сексуальности. Наряд вышит вручную в авторской технике с использованием кристаллов Swarovski.

"Padam, Padam, Кайли Миноуг в платье FROLOV Couture, созданном из кристаллов Swarovski® Мы впечатлены", — отмечают представители украинского бренда.

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Кайли Миноуг в платье FROLOV

Дизайнер Иван Фролов прокомментировал публикацию, отметив: "Padam 🌹 Padam". Таким образом модельер процитировал песню австралийской знаменитости.

Песня Кайли Миноуг

"Невероятно красиво", "Так прекрасно", "Вау", — комментируют публикацию FROLOV поклонники бренда, который выбирают Тина Кароль, Бейонсе, Рита Ора и другие звезды.

Напомним, Кайли Миноуг хочет, чтобы австралийка Марго Робби сыграла ее в биографическом фильме.

Также Фокус писал о помолвке Кайли Миноуг с креативным директором GQ в 2021 году.