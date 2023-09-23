Стало известно, почему дети Кейт Миддлтон и принца Уильям ходят в школу по субботам

Школьники в Англии, как правило, учатся пять дней в неделю: с понедельника по пятницу, однако у королевских детей иная система.

Принц и принцесса Уэльские удивили королевских поклонников в 2022 году, когда объявили, что их трое детей будут посещать одну и ту же школу в Ламбруке, расположенную в близости от их нового дома в Виндзоре. Частная независимая подготовительная школа предлагает множество возможностей, но поклонники королевской семьи были шокированы, узнав, что дети будут ходить в школу по субботам. Об этом рассказала редактор The Good Schools Guide Мелани Сандерсон в подкасте Hello.

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О шестидневной рабочей неделе принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принц Луи она сказала: "Это напряженная неделя. Для младших, шести- и семилетних детей это действительно длинная неделя".

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Как отмечает редактор, если говорить о такой школе как Ламбрук, один выходной может оказаться слишком долгим вдали от учебного заведения Беркшира. Мелани называет частную школу идеальным выбором для королевских детей.

Дело в том, что учебный процесс в Ламбруке не похож на обычные школьные уроки. В школе есть поле для гольфа, бассейн, театр, спортивный центр, а также различные художественные студии, что делает ее идеальной для юных Шарлотты, Джорджа и Луи.

"Мы знаем, что члены королевской семьи любят проводить время на свежем воздухе. Они любят сельскую местность, и это настоящая школа с грязными коленями, — объяснила Мелани. — У них есть акры полей для исследования и им разрешена полная свобода действий во время перерывов".

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty

Хотя ежедневные исследования кажутся школьной мечтой, это не единственная причина, по которой принц и принцесса Уэльские сделали такой выбор. В Ламбруке Кейт и Уильям могут быть уверены, зная, что их дети понимают и перенимают важность государственной службы.

Мелани подробно рассказала о подкасте: "(Ламбрук) много занимается сбором средств для сообщества. Они очень сосредоточены на том, чтобы их ученики понимали, насколько они привилегированы. Все, что мы слышим о принцессе Уильяме и принцессе Кэтрин, указывает на то, что для них это тоже очень важно", — рассказала Сандерсон в подкасте.

Продолжая хвалить пару за их выбор, Мелани отметила что Ламбрук действительно отвечает всем требованиям и семейным ценностям королевской пары.

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