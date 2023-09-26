Жена Хью Джекмана впервые после новостей о разводе появилась в радиоэфире

Деборра-Ли ответила на случайный звонок радиоведущих.

Австралийские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс продолжают хранить молчание после заявления о разводе, сделанного публично. И если Хью появляется на улице, то Деборра-Ли продолжает затворничать. Тем не менее ее голос услышали в радиоэфире, когда она ответила на холодный звонок от Кайла Сэндилэндса и Джеки О Хендерсон. Сообщается, что ведущие крупнейшего австралийского радиошоу Kyle & Jackie O случайно позвонили 67-летней актрисе, и она взяла трубку.

"На самом деле мы не собирались вам звонить. Но раз вы здесь, мы не будем вдаваться в подробности. Я просто чувствую, что еще слишком рано. Мы любим вас и надеемся, что вы в порядке", – оправдались Кайл и Джеки.

"Спасибо вам, ребята, я очень ценю это. Вы очень милые", — ответила Деборра-Ли прежде чем повесить трубку.

Новость о том, что пара разводится после 27 лет брака, шокировала поклонников. Джекман и Фернесс не стали вдаваться в подробности, что стало причиной развода, но слухи не заставили себя ждать. Однако актеры предпочитают не комментировать все, что пишут в желтой прессе.

Недавно Хью опубликовал снимки, где запечатлена его прогулка под дождем в одном из парков Нью-Йорка.

Ранее Фокус писал, как почти бывшие супруги планируют делить свое состояние, которое оценивается в 290 миллионов долларов. У пары двое приемных детей, сын Оскар (23 года) и дочь Ава (18 лет). Поскольку они совершеннолетние, Хью и Деборре-Ли не придется решать вопрос об опеке над ними.