Легендарный бразильский футболист Роналдо женился на подружке-модели
47-летний спортсмен, прозванный "Зубастиком", женился на 33-летней модели Селине Локс, устроив церемонию на Ибице.
Легенда бразильского футбола – Роналду Луис Назариу ди Лима, или просто Роналдо, обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов в истории, женился на своей давней подружке Селине Локс. Для футболиста – это третий брак, пишет Daily Mail.
Молодожены, которые обручились в январе во время отдыха на Карибах, поженились в церкви на Ибице в понедельник днем.
Они поженились в небольшой деревне Эс-Кубельс на юго-западе острова, недалеко от дома, где у звезды футбола на пенсии есть дом.
33-летняя Селина, которая семь лет назад начала встречаться с бывшим нападающим "Реала" и "Интера", разместила в своих социальных сетях кадры их счастливого дня.
Модель и ее новый муж написали в постах в Instagram: "Сегодня мы собрали наши семьи на интимное религиозное торжество и, таким образом, ознаменовали начало недели, полной множества праздников".
Невеста выглядела сногсшибательно в облегающем платье цвета слоновой кости с аппликациями от Jacquemus, которое она дополнила букетом белых цветов.
Роналдо выбрал льняной белый костюм.
Среди гостей был бывший товарищ Роналдо по команде "Реал Мадрид" Хулио Баптиста.
Роналдо, который сейчас занимает пост президента испанского клуба второго дивизиона "Реал Вальядолид", перед входом в церковь позировал для селфи с болельщиками.
Одной из первых, кто поздравил счастливую пару, отдыхающую в Доминикане, стала бывшая жена Роналду Милена Домингес.
Напомним, Роналдо прославился не только своими успехами на футбольными поле, но и бурной личной жизнью.
Его первой женой стала футболистка Милена Домингес, в которую Роналдо влюбился, увидев ее игру по телевизору. В этом браке родился сын Роналд. До этого у футболиста был роман с актрисой Софией Вернер.
В 2005 году состоялось бракосочетание Роналдо и модели Даниэллы Чикарелли. Роскошную церемонию устроили в замке во Франции, однако позже выяснилось, что официально они так и не стали мужем и женой, поскольку ни один из них не завершил развод со своими предыдущими партнерами.
Они расстались через три месяца после церемонии в замке, которую они объявили официальной свадьбой, а Даниэлла позже заявила, отношения закончились из-за того, что Роналдо был ей неверен.
После того, как их отношения закончились, он женился на студентке инженерного факультета Марии Беатрис Энтони.
У Роналду есть 23-летний сын Рональд от первой жены Милены, а также дочери Мария София, 14 лет, и Мария Алиса, 12 лет, от второй жены Марии.
Он рассказал, что перенес вазэктомию после того, как в декабре 2010 года его признали отцом сына Александра, которому сейчас 17 лет, от романа с официанткой Мишель Умезу.
Позже Роналдо рассказал Financial Times, что сперма была заморожена, и пошутил, что у него еще достаточно "материала", чтобы создать футбольную команду.
А вот другой знаменитый футболист, португалец Криштиану Роналду, никак не свяжет себя узами брака со своей девушкой Джорджиной Родригес. Хоть она неоднократно говорила о том, что очень хочет выйти замуж.