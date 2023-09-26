Легендарный бразильский футболист Роналдо женился на подружке-модели

47-летний спортсмен, прозванный "Зубастиком", женился на 33-летней модели Селине Локс, устроив церемонию на Ибице.

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Легенда бразильского футбола – Роналду Луис Назариу ди Лима, или просто Роналдо, обладатель "Золотого мяча" и один из лучших футболистов в истории, женился на своей давней подружке Селине Локс. Для футболиста – это третий брак, пишет Daily Mail.

Молодожены, которые обручились в январе во время отдыха на Карибах, поженились в церкви на Ибице в понедельник днем.

Роналдо и Селина Локс Фото: Instagram Ronaldo

Они поженились в небольшой деревне Эс-Кубельс на юго-западе острова, недалеко от дома, где у звезды футбола на пенсии есть дом.

33-летняя Селина, которая семь лет назад начала встречаться с бывшим нападающим "Реала" и "Интера", разместила в своих социальных сетях кадры их счастливого дня.

Модель и ее новый муж написали в постах в Instagram: "Сегодня мы собрали наши семьи на интимное религиозное торжество и, таким образом, ознаменовали начало недели, полной множества праздников".

Роналдо и Селина Локс

Невеста выглядела сногсшибательно в облегающем платье цвета слоновой кости с аппликациями от Jacquemus, которое она дополнила букетом белых цветов.

Роналдо выбрал льняной белый костюм.

Роналдо и Селина Локс

Среди гостей был бывший товарищ Роналдо по команде "Реал Мадрид" Хулио Баптиста.

Роналдо, который сейчас занимает пост президента испанского клуба второго дивизиона "Реал Вальядолид", перед входом в церковь позировал для селфи с болельщиками.

Одной из первых, кто поздравил счастливую пару, отдыхающую в Доминикане, стала бывшая жена Роналду Милена Домингес.

Напомним, Роналдо прославился не только своими успехами на футбольными поле, но и бурной личной жизнью.

Его первой женой стала футболистка Милена Домингес, в которую Роналдо влюбился, увидев ее игру по телевизору. В этом браке родился сын Роналд. До этого у футболиста был роман с актрисой Софией Вернер.

В 2005 году состоялось бракосочетание Роналдо и модели Даниэллы Чикарелли. Роскошную церемонию устроили в замке во Франции, однако позже выяснилось, что официально они так и не стали мужем и женой, поскольку ни один из них не завершил развод со своими предыдущими партнерами.

Они расстались через три месяца после церемонии в замке, которую они объявили официальной свадьбой, а Даниэлла позже заявила, отношения закончились из-за того, что Роналдо был ей неверен.

После того, как их отношения закончились, он женился на студентке инженерного факультета Марии Беатрис Энтони.

У Роналду есть 23-летний сын Рональд от первой жены Милены, а также дочери Мария София, 14 лет, и Мария Алиса, 12 лет, от второй жены Марии.

Он рассказал, что перенес вазэктомию после того, как в декабре 2010 года его признали отцом сына Александра, которому сейчас 17 лет, от романа с официанткой Мишель Умезу.

Позже Роналдо рассказал Financial Times, что сперма была заморожена, и пошутил, что у него еще достаточно "материала", чтобы создать футбольную команду.

А вот другой знаменитый футболист, португалец Криштиану Роналду, никак не свяжет себя узами брака со своей девушкой Джорджиной Родригес. Хоть она неоднократно говорила о том, что очень хочет выйти замуж.