Легендарний бразильський футболіст Роналдо одружився з подружкою-моделлю

47-річний спортсмен, прозваний "Зубастиком", одружився з 33-річною моделлю Селіною Локс, влаштувавши церемонію на Ібіці.

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Легенда бразильського футболу — Роналду Луїс Назаріу ді Ліма, або просто Роналдо, володар "Золотого м'яча" і один із найкращих футболістів в історії, одружився зі своєю давньою подружкою Селіною Локс. Для футболіста — це третій шлюб, пише Daily Mail.

Молодята, які заручилися в січні під час відпочинку на Карибах, одружилися в церкві на Ібіці в понеділок вдень.

Роналдо і Селіна Локс Фото: Instagram Ronaldo

Вони одружилися в невеликому селі Ес-Кубельс на південному заході острова, недалеко від будинку, де у зірки футболу на пенсії є будинок.

33-річна Селіна, яка сім років тому почала зустрічатися з колишнім нападником "Реала" та "Інтера", розмістила у своїх соціальних мережах кадри їхнього щасливого дня.

Модель і її новий чоловік написали в постах в Instagram: "Сьогодні ми зібрали наші сім'ї на інтимне релігійне торжество і, таким чином, ознаменували початок тижня, повного безлічі свят".

Роналдо і Селіна Локс

Наречена мала карколомний вигляд у відвертій сукні кольору слонової кістки з аплікаціями від Jacquemus, яку вона доповнила букетом білих квітів.

Роналдо вибрав лляний білий костюм.

Роналдо і Селіна Локс

Серед гостей був колишній товариш Роналдо по команді "Реал Мадрид" Хуліо Баптиста.

Роналдо, який зараз обіймає посаду президента іспанського клубу другого дивізіону "Реал Вальядолід", перед входом до церкви позував для селфі з уболівальниками.

Однією з перших, хто привітав щасливу пару, яка відпочиває в Домінікані, стала колишня дружина Роналду Мілена Домінгес.

Нагадаємо, Роналдо прославився не тільки своїми успіхами на футбольному полі, а й бурхливим особистим життям.

Його першою дружиною стала футболістка Мілена Домінгес, у яку Роналдо закохався, побачивши її гру по телевізору. У цьому шлюбі народився син Роналд. До цього у футболіста був роман з актрисою Софією Вернер.

У 2005 році відбулося одруження Роналдо та моделі Даніелли Чікареллі. Розкішну церемонію влаштували в замку у Франції, проте пізніше з'ясувалося, що офіційно вони так і не стали чоловіком і дружиною, оскільки жоден із них не завершив розлучення зі своїми попередніми партнерами.

Вони розлучилися через три місяці після церемонії в замку, яку вони оголосили офіційним весіллям, а Даніелла пізніше заявила, що стосунки закінчилися через те, що Роналдо був їй невірний.

Після того, як їхні стосунки закінчилися, він одружився зі студенткою інженерного факультету Марією Беатріс Ентоні.

У Роналду є 23-річний син Рональд від першої дружини Мілени, а також дочки Марія Софія, 14 років, і Марія Аліса, 12 років, від другої дружини Марії.

Він розповів, що переніс вазектомію після того, як у грудні 2010 року його визнали батьком сина Олександра, якому зараз 17 років, від роману з офіціанткою Мішель Умезу.

Пізніше Роналдо розповів Financial Times, що сперма була заморожена, і пожартував, що в нього ще достатньо "матеріалу", щоб створити футбольну команду.

А ось інший знаменитий футболіст, португалець Кріштіану Роналду, ніяк не зв'яже себе узами шлюбу зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес. Хоч вона неодноразово говорила про те, що дуже хоче вийти заміж.